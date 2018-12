Facundo Savaria se despidió de los escenarios en Olavarría

124848

13.12 Entrevista exclusiva

El reconocido artista del folcklore argentino, cerró este miércoles el tradicional Festival de Doma y Folclore de nuestra ciudad. Antes, habló en exclusiva para Canal Local.



"Estar en este festival me llena de alegría y de entusiasmo; y de cierto nervio porque de alguna manera es mi último festival" dijo Facundo al comenzar la entrevista.



Formalmente, se despidió en el escenario mayor Horacio Guarany. Consultado respecto qué significado tiene para él este momento y lugar, sostuvo "ha sido no solamente un gran autor y cantor, sino que un gran amigo del pueblo y fue muy amigo de mi papá. Yo lo he conocido mucho, tengo algunos recuerdos y un pañuelo que me regalo. Su ausencia golpeó mucho dentro de la escena folclórica. Me alegra que se llame así el escenario de este festival porque ha sido una piedra fundamental en la historia viva del folclore".



Aseguró además que en una semana brindará un show muy especial, en realidad muy íntimo en Las Flores para las familias de sus músicos y la suya propia.