Estacionamiento Medido: avanzan los preparativos para el traspaso

124854

13.12 | Información General La empresa tiene local y contrató un gerente

Mientras se realizan los trámites burocráticos correspondientes, en los próximos días la empresa Soluciones Virtuales firmará el contrato que le permitirá explotar el servicio en nuestra ciudad. El cambio "es un desafío enorme que depende de muchas partes para que funcione correctamente", dijo el secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto.

Soluciones Virtuales S.A. tendrá la explotación del Servicio de Estacionamiento Medido Municipal (SEMM) de nuestra ciudad desde el próximo mes. Aunque aún no se sabe qué día de enero comenzará a operar, ya es un hecho que la firma que ganó la licitación del servicio se hará cargo durante el primer mes de 2019.



La empresa ya alquiló un local y contrató un gerente para que esté al frente del servicio en la ciudad. Mientras se están realizando los trámites burocráticos correspondientes, en los próximos días la empresa Soluciones Virtuales firmará el contrato. El cambio "es un desafío enorme que depende de muchas partes para que funcione correctamente", dijo a El Popular el secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto.



Explicó que "la empresa tiene que hacer el traspaso con Bomberos de todo el personal y estamos avanzando en los preparativos de todo lo que es la comunicación, señalética y cartelería que es un paso importantísimo para que la comunidad esté enterada del nuevo sistema y su funcionamiento".



El nuevo sistema de Estacionamiento Medido implicará importantes cambios. Se amplió la zona y se extendió una hora el horario de cobertura, pero la modificación más sustancial se sentirá en la carga de tarjeta que será por teléfono, en puntos de venta de la ciudad o por Internet. Durante el primer tiempo, además, los propios tarjeteros tendrán un posnet para realizar la carga.



"Habrá un período de prueba que será de unos 45 días. Durante este tiempo no se cobrará multa, hasta que la gente vaya vinculándose con el nuevo sistema", dijo Julio Valetutto.



Contó, además, que "las herramientas están todas listas por parte de la empresa para poder hacer todo como se debe. Ya tienen el local comercial de atención al público y la línea telefónica para los ciudadanos".



En cuanto al sistema, explicó que "funcionará con varios canales como el teléfono, los puntos de venta en la calle que serán kioscos y tiendas, y sistemas virtuales. Los mismos tarjeteros que van a hacer el control con un posnet van a poder realizar la carga durante el primer tiempo. La idea es que la multiplicidad de canales de compra repercuta en el pago voluntario, que sea más accesible y más cómodo".



Desafío



"Ahora el Estacionamiento Medido funciona muy mal, con ciertas irregularidades. La gente que no paga tampoco es multada. Este cambio de escenario representa un desafío y para que funcione correctamente se necesitan muchas patas", apuntó el titular de Desarrollo Económico.



En este sentido, explicó que junto con el traspaso se va a realizar todo lo que concierne a la comunicación e información sobre el nuevo sistema, además de señalética que permitirá a la gente saber cómo manejarse, dónde ir y de qué manera hacer la carga de su estacionamiento.



Al respecto, Julio Valetutto confesó que parte de los desafíos para la puesta en marcha del sistema es la comunicación del funcionamiento del servicio para que los vecinos puedan adaptarse a los cambios. Sobre el tema, se contempla que la propuesta para brindar el SEMM incluya un "programa de difusión" para ser instrumentado por la Subsecretaría de Comunicación municipal.



También se incluye en los pliegos un apartado sobre la señalética. Todas las tareas de ejecución, instalación y mantenimiento quedan a cargo del oferente y se aclara que se podrá reutilizar la cartelería actual.



Por otra parte, el nuevo sistema de estacionamiento medido contempla dos sectores diferenciados en el microcentro de la ciudad. El Sector I es el que actualmente ya funciona con estacionamiento medido: está delimitado por Hornos, Lavalle, España y Necochea; y a su vez incluye en esta zona la calle Necochea de España a Pringles. El Sector II, es el que se incorpora al sistema, quedará entre las calles 9 de Julio, Alvaro Barros, Brown y Vélez Sarfield, excluyendo el Sector I.



El SEMM tendrá un horario más extendido que el actual: funcionará de lunes a viernes de 9 a 20, y en verano -de diciembre a febrero- el Ejecutivo podrá extenderlo hasta las 21. Los sábados mantendrá el horario actual de 9 a 13.



La nueva concesión se otorgará por cinco años y debe incorporar a la totalidad del personal que se desempeña actualmente para la Asociación Bomberos Voluntarios de Olavarría en el estacionamiento medido que son unos 25 empleados.



En este sentido, la concesionaria tendrá personal para controlar el cumplimiento del estacionamiento medido y un sistema para brindar eficiencia en este aspecto. Un inspector estará facultado para labrar actas de infracción, las cuales inmediatamente estarán disponibles en el sistema de gestión central. Habrá un plazo de pago voluntario, como lo hay actualmente, y luego las actas se transferirán para tramitar por el Juzgado de Faltas.



Lo cierto es que aunque todavía no hay una fecha cierta, el paso de manos del estacionamiento medido de Bomberos a la nueva empresa Soluciones Integrales S.A. está en marcha "y va avanzando", sostuvo Julio Valetutto con expectativas en cuando al funcionamiento de este nuevo sistema que comenzará a operar el próximo mes.