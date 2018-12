124891

La jóven actriz habló después de su denuncia pública contra Juan Darthés y del descargo del actor en una entrevista. "Está pasando como una ola", advirtió ella.

Thelma Fardin sostiene con firmeza que la ola de denuncias por violaciones y abuso sexual que se generó después de su acusación pública contra Juan Darthés "es un efecto dominó" porque era "algo que estaba ahí" y le pasaba "a muchas mujeres".

Pero reconoce también que haber escuchado al actor acusarla de entrar a su habitación para intentar besarlo le "duele" y "revuelve las tripas". De todas maneras, asegura que está "contenida".



"Me llamó mi abogada para avisarme de la entrevista y colapsé. No podía creer el no límite. Cómo una persona podía llegar a ese extremo. Me dijeron no lo veas. Empezó y escuché dos frases y lo íbamos a apagar, pero seguí escuchando. Y más allá de que a mi me duele, me revuelve las tripas y me angustia, me sentí contenida", contó Fardin en una entrevista con Verónica Lozano en Telefé.



"Lamento muchísimo que con el rol que le toca no halla intentado algo parecido a la deconstrucción. Es como ningunear el proceso que estamos viviendo, va más allá de todo", insistió la actriz contra Darthés.



Para Fardin, lo que "?está pasando es como una ola, un efecto dominó porque era algo que estaba ahí, muy latente".



Valoró que su testimonio sirva a "muchas pibas y también a hombres" que a partir de esa exposición se animaron a contar lo que sufrieron.



Sostuvo que ahora siente "la responsabilidad de hablar por toda la gente" que se animó a compartir sus experiencias. "Hablar es un paso y ahora hay que encontrar la manera de hacer algo", insistió.



Fardin dio la entrevista el día después de que Darthés la acusara de haber ingresado a su habitación para intentar besarlo. La respuesta de Fardin no se hizo esperar y sentenció que los dichos del actor son "violencia simbólica". (Clarín)