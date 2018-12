Gran encuentro coral este sábado

El encuentro se realiza con gran éxito desde hace ya 7 años consecutivos en el mes de Diciembre como actividad cultural especial ye incluso de otras localidades.

En esta 8va edición el encuentro contará con la participación del coro de la de la Alianza Francesa dirigido por Juan Loza, el coro de la escuela municipal de Música y el coro Piedra y Camino, ambos dirigidos por Julio Rollaiser, y el coro Albores, perteneciente a la Iglesia de Jesucristo dirigido por Jose María Paz.

José María Paz, director del coro organizador del evento expreso: "El canto coral es una de las más bellas manifestaciones del arte. Formar parte de un grupo de personas que aúnan sus esfuerzos para lograr un objetivo es una maravillosa experiencia. El coro es un espacio de recreación, de formación integral y de expresión artística. Para integrar un coro vocacional (no profesional), no hacen falta muchos requisitos. Solo tener el deseo de cantar y por supuesto poder afinar. El coreuta se va enriqueciendo musicalmente en forma paulatina. Amo la música coral y me maravilla ver y sentir lo que genera. Este sábado, los coros tendremos la oportunidad de compartir con la gente lo que hemos estado preparando durante todo el año."

Según las palabras de Paz, en el evento se interpretarán obras del género folklórico, canciones del Rock Nacional y de otros géneros

Está previsto que el encuentro coral propiamente dicho tenga una duración de 1.30 hs aproximadamente. Entrada es libre y gratuita.