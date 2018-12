Organizan una merienda popular este domingo para poner en evidencia la indiferencia oficial

124905

La actividad está prevista para las 17 en Belgrano y Junín. También se insta a participar a gremios docentes, espacios culturales y movimientos de mujeres, entre otros, para que expresen sus reclamos a través de un micrófono abierto.



Mediante una "merienda popular" a desarrollarse en un escenario emblemático de nuestra ciudad, la Mesa de Emergencia local apunta a exponer públicamente las dificultades que atraviesan vecinos de distintos barrios para mantener una alimentación adecuada debido a la situación económica.



La convocatoria fue efectuada para organizar una "merienda popular" que se llevará a cabo este domingo a las 17 en la Vieja Estación del Ferrocarril Provincial, ubicada en Belgrano y Junín, donde participarán referentes de las entidades nucleadas en este nuevo espacio.



La actividad fue difundida a través de un comunicado donde se resalta que desde el Municipio todavía no se ha dado respuesta al reclamo de alimentos para sostener el funcionamiento de merenderos y comedores barriales. En el mismo documento se manifiesta también la fuerte preocupación debido a la certeza de los dirigentes que con la finalización del ciclo lectivo concluirá además el servicio alimentario escolar en "muchos comedores" en instituciones educativas de la ciudad.



El texto, dado a conocer este martes, señala la desazón de los referentes barriales ante la indiferencia oficial a su pedido, efectuado a mediados de septiembre pasado. "Desde la Mesa de Emergencia en la que confluimos distintos comedores, merenderos y referentes territoriales queremos expresarnos para dejar en claro que el municipio aún no ha dado ningún tipo de respuesta a nuestro reclamo".



Así, resaltan que la demanda "cuenta con varios meses, período durante el cual nunca dejamos de llevar adelante los distintos comedores y merenderos gracias a la colaboración popular y solidaria de nuestro pueblo, organizaciones amigas, artistas e instituciones que se hicieron carne de la problemática", a quienes dispensaron su "más profundo agradecimiento".



El incremento de familias con necesidades alimentarias "no es un tema menor" y en ese contexto desde ese espacio sostienen que "al término de las clases, muchos de los comedores escolares van a dejar de funcionar y esto va a agravar la situación".



De ese modo, anticipan que por esa razón "la Mesa de Emergencia no va a abandonar el reclamo por el que viene luchando ni mucho menos va a desintegrarse, ya que la problemática no es menor, viene sumando apoyos y continúa con las acciones de visualización".



Con ese objetivo, "convocamos a una merienda popular para este domingo a las 17 en la Vieja Estación, sita en Necochea y Junín. En la actividad estarán presentes los merenderos, comedores, referentes, instituciones, organizaciones, artistas, feriantes y personas independientes que vienen apoyando este espacio".



También "sabemos que el reclamo por la emergencia alimentaria no es el único que llega en vísperas de Año Nuevo sin respuesta por parte del Estado. Hemos visto cómo durante el año, otras consignas y exigencias se levantaron desde distintos sectores sin ser escuchadas, tales como los reclamos de docentes, artistas, infraestructuras para los barrios, movimiento de mujeres y disidencias", entre otros.



"A estos colectivos también extendemos la convocatoria para que, por un micrófono abierto y pancartas o banderas que estarán a disposición puedan expresar su voz, como también puedan hacer un balance de lo actuado hasta aquí, que puedan compartir las experiencias de lo que implicó cada lucha y la inacción por parte de las autoridades".



En el final del comunicado, subrayan que "se aproxima otro año en el que no creemos que la situación se modifique para mejor y esto va a requerir de la unidad en la accion para afrontar la crisis".



Participan de la Mesa de Emergencia la Sociedad de Fomento 25 de Noviembre, de barrio Hipólito Yrigoyen; Sociedad de Fomento de barrio Provincias Unidas; Junta Vecinal barrio Los Eucaliptos; Junta Vecinal Vecinos Organizados de barrio Matadero; vecinos de barrio Belén; de barrio Coronel Dorrego; comedor Los Hermanos, barrio Sarmiento Norte; comedor Raulito Rossetti; comedor Pocho Lepratti; comedor Los Buscavidas, barrio SCAC; comedor y merendero barrio Nicolás Avellaneda; merendero Niños Felices 4 de Octubre; merendero Un sí por los chicos, barrio Coronel Dorrego; y merendero La Palmera, barrio Matadero.