En Villa Magdalena piden la devolución de las llaves de la Sociedad de Fomento

Se trata del lugar físico donde ahora funciona el NIDO inaugurado ayer. César Saavedra, presidente de la entidad, denunció que "se quieren apropiar de una institución". Aseguró que no pueden llevar adelante la vida institucional ni disponer del salón para fiestas.



La inauguración del NIDO en Villa Magdalena se vio opacada ayer por el reclamo fomentista para la devolución de la Sociedad de Fomento del barrio, donde ahora funciona el flamante Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. La situación fue denunciada por tercera vez por César Saavedra, presidente de la Sociedad de Fomento, quien habló de la renuencia del Municipio a entregar las llaves de la entidad desde hace más de un año, cedidas para la finalización de la obra.

El dirigente aclaró que supuestamente las llaves le serían devueltas la semana próxima, según le habría confirmado sin mayores precisiones el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, quien lo recibió ayer en el Municipio luego de que intentara comunicarse infructuosamente durante 6 meses con Silvana Rosales, subsecretaria de Desarrollo Social.

Saavedra se refirió a su sorpresa ante la inauguración, dado que no fue notificado durante su paso por el Municipio ayer por la mañana. "No estábamos enterados que lo iban a inaugurar hoy ni estábamos invitados. Me enteré al mediodía cuando un vecino de cerca de casa me dice 'Está Ezequiel'. Lo primero que pensé es que estaban haciendo alguna fiesta de fin de curso con los chicos que van a estudiar ahí, con gente de afuera, porque la gente del barrio no va mucho tampoco. Ni yo ni ningún miembro de la comisión directiva recibimos invitación y me entero que era la inauguración del NIDO, que la hicieron callados la boca porque no llamaron a nadie", lamentó.

El fomentista no había previsto ese cortocircuito porque "estuve en la Municipalidad y hablé con Diego Robbiani, que me dijo 'Saavedra, lo tuyo ya está arreglado', que la semana que viene a más tardar me van a entregar las llaves y van a usar esa parte, pero la otra parte donde está el NIDO no la podemos usar. Le pregunté si íbamos a trabajar en conjunto con las actividades y me dijo que sí, que no había problemas, pero después me enteré de esa inauguración y no nos invitaron".



El malestar de los fomentistas se extiende desde "ya hace más de un año, tienen las llaves y no hemos podido usar la entidad. La verdad que hablé con Laura Sequeira, y no me dio ninguna solución, también hablé con Silvana Rosales en junio, que me dijo que me iba atender pero nunca me atendió. Hoy fue por una casualidad porque no fui a trabajar por la lluvia".



Entendimiento



Saavedra planteó que "nos va a quedar sólo una parte de la entidad porque ellos van a tener actividad todo el año, dijo Robbiani". En ese punto, hizo hincapié en los sacrificios realizados en pos de lograr una sede. "Le dije que a la institución la levantamos toda nosotros, ellos nos pidieron las llaves para hacer las terminaciones. Porque queremos festejar las fiestas para los chicos, como la Fiesta de Reyes, el Día del Niño".



Asimismo, se ven privados de recaudar recursos porque "tampoco podemos alquilar el salón a los vecinos si tienen un cumpleaños o una fiesta. Acá se quieren apropiar de una institución que la hicimos toda nosotros. Desde que nos pidieron las llaves, hace un año y pico, que no hemos podido hacer actividades", denunció.



Pese a los cuestionamientos, Saavedra apela a encontrar un entendimiento con los funcionarios. "No hemos hablado con un abogado. Vamos a esperar que nos entreguen las llaves, a ver qué vamos a seguir haciendo, si podemos llegar a un acuerdo. Si ellos dicen que nos vamos a arreglar, como me dijeron hoy".



También se ven impedidos de llevar adelante la vida institucional de la entidad. "Para hacer las reuniones de comisión directiva nos estamos arreglando en casas particulares. Como no tenemos el salón de la Sociedad de Fomento, las fiestas para los chicos las hemos organizado en el Parque porque nos han tocado días buenos pero cuando nos tocan días feos tenemos que usar la institución". Incluso, "el salón quedó en el NIDO, sobre calle Necochea y Córdoba, y para el lado de calle San Juan quedó la parte nuestra, por lo menos para reunirnos, hacer algunas actividades o charlar sobre las cosas del barrio".



Reclamos



"Ahora hay que hacer muchos reclamos otra vez porque las calles son un desastre, el Municipio invirtió mucha plata pero es un desastre cómo ha quedado, con unos pozos terribles. También es tremendo el pastizal que hay en la placita y en los terrenos baldíos. Por eso nos vamos a sentar a charlar y vamos a mandar notas a la Municipalidad", adelantó.



En el salón "hasta teníamos una escuela de boxeo, que ahí entrenaban a muchos chicos de la calle, pero eso se perdió todo ahora y los chicos del barrio se quedaron sin actividad, sin nada. A nosotros nos extorsionaron porque ahí dan los cursos, pero hay que buscarle la vuelta".



En definitiva, "el salón no se va a poder alquilar, ya ellos nos dijeron que no porque tienen muchas actividades pero la gente del barrio no lo va a poder usar. Porque esto lo levantamos a pulmón, porque recursos no nos dieron de ningún lado. Ellos pusieron otra lista, tuvimos que hacer la elección y volvimos a quedar pero esta gente no nos deja participar".



De todas formas, "que los vecinos sepan que vamos a seguir trabajando para que el barrio siga creciendo, como lo veníamos haciendo. Hay cosas que hizo el Municipio que están bien, como el tema del gas, como el Parque lineal, pero adentro del barrio estamos desmejorados otra vez", aseguró Saavedra.