En Villa Magdalena siguen reclamando al Municipio la devolución de las llaves de la Sociedad de Fomento

124912

Información General

Se trata del lugar físico donde ahora funciona el NIDO inaugurado ayer. César Saavedra, presidente de la entidad, denunció que "se quieren apropiar de una institución". Aseguró que no pueden llevar adelante la vida institucional ni disponer del salón para fiestas.



La inauguración del NIDO en Villa Magdalena se vio opacada ayer por el reclamo fomentista para la devolución de la Sociedad de Fomento del barrio, donde ahora funciona el flamante Núcleo de Innovación y Desarrollo de Oportunidades. La situación fue denunciada por tercera vez por César Saavedra, presidente de la Sociedad de Fomento, quien habló de la renuencia del Municipio a entregar las llaves de la entidad desde hace más de un año, cedidas para la finalización de la obra.

El dirigente aclaró que supuestamente las llaves le serían devueltas la semana próxima, según le habría confirmado sin mayores precisiones el secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani, quien lo recibió ayer en el Municipio luego de que intentara comunicarse infructuosamente durante 6 meses con Silvana Rosales, subsecretaria de Desarrollo Social.

Saavedra se refirió a su sorpresa ante la inauguración, dado que no fue notificado durante su paso por el Municipio ayer por la mañana. "No estábamos enterados que lo iban a inaugurar hoy ni estábamos invitados. Me enteré al mediodía cuando un vecino de cerca de casa me dice 'Está Ezequiel'. Lo primero que pensé es que estaban haciendo alguna fiesta de fin de curso con los chicos que van a estudiar ahí, con gente de afuera, porque la gente del barrio no va mucho tampoco. Ni yo ni ningún miembro de la comisión directiva recibimos invitación y me entero que era la inauguración del NIDO, que la hicieron callados la boca porque no llamaron a nadie", lamentó.