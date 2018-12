Límite al tiempo de espera para los jubilados en los bancos de Olavarría

124948

Las colas y demoras son la imagen habitual, pero en 90 días entrará en vigencia una normativa que limita el tiempo de atención. Cuando la espera sea de pie, la espera no podrá superar 45 minutos. Si hay asientos, el límite será de una hora.

Ir al banco es un calvario. Horas y horas de espera desalientan a cualquier usuario y más a aquellos que por su condición física o su avanzada edad no pueden permanecer parados mucho tiempo. Las quejas y reclamos se repiten en cada jornada en Olavarría, pero hasta ahora no habían implicado medidas de acción concretas. Ante el panorama, los concejales aprobaron una ordenanza que regula el "trato digno" y limita el tiempo de espera. Entrará en vigencia en tres meses y obligará además, a las instituciones a informar a los usuarios sobre su derecho.



La demora en la atención en los bancos es la principal queja. Tanto en los estatales como en los privados. Los sistemas que las entidades financieras aplican para discriminar el tipo de usuario no tienen correlato con el ritmo del servicio. Es decir, se aplican distintos tipos de "listas de espera" por letra y por número -por ser cliente o por no serlo, por ir a cobrar o a pagar, por tener cuenta corriente o por otro tipo de servicios, entre otros- pero ello no redunda en la celeridad de la atención. Y al final, la paciencia de los usuarios es el ejercicio más practicado diariamente.



Los concejales de Foro Olavarría -Eduardo Rodríguez- y Frente Renovador -Emilio Vitale y Marcelo Latorre- propusieron la iniciativa en octubre y ya se aprobó por unanimidad: se transformó en la ordenanza 4.353/18 que, una vez promulgada, el Ejecutivo municipal tendrá 90 días para reglamentarla, establecer el procedimiento de control y las sanciones aplicables.



La respuesta que ofrecieron a los "numerosos reclamos de los vecinos del partido de Olavarría, principalmente adultos mayores, referidos a la atención y prolongados periodos de espera en distintas entidades bancarias financieras y comerciales" fue lo establecido en la Ley de Defensa del Consumidor que refiere a las figuras de "trato digno" y "prácticas abusivas".



De esta manera, se tuvo en cuenta que la legislación nacional prevé las condiciones de atención al público y, también, sanciones en multa para los incumplimientos. "El término digno hace referencia a los individuos como merecedores de algo, correspondiente, proporcionado al mérito y condición de alguien o algo" se expone en la ordenanza donde se aclara además que "apunta a la situación subjetiva al respecto del consumidor como persona que no puede ser sometida a menosprecio o desconsideraciones, ni mortificaciones".



Ante ello, exponen las largas esperas que deben afrontar los jubilados y pensionados en entidades bancarias, financieras o comerciales. Especialmente, se verifica la situación los días de cobro, cuando se ven largas colas de espera afuera de las entidades bancarias tal como se verifica en las imágenes que acompañan esta noticia.



Límite de tiempo



La ordenanza 4.353/18 se aplicará en entidades bancarias, financieras y comerciales. Se incluye a todas las instituciones que prestan servicio de cobranza de impuestos o pago de haberes a jubilados y pensionados en las que se registre una gran concurrencia y se lleve adelante una atención personalizada.



Las pautas de atención difieren según las condiciones en que se realiza la espera de los usuarios. Si deben permanecer de pie en una fila, el límite de tiempo es de 45 minutos. Si el lugar cuenta con asientos suficientes e instalaciones sanitarias de libre acceso -con excepción de los bancos donde esto último no es posible por motivos de seguridad-, y además se atiende por talón numerado, el tiempo de espera no podrá ser superior a 60 minutos.



También se determinó que en todos los establecimientos de aplicación de esta ordenanza se debe exhibir cartelería que informe de los límites máximos para la atención en lugares visibles para el público.



El incumplimiento del límite de tiempo y de la exhibición de la cartelería obligatoria podrán implicar sanciones para las instituciones. Además, la ordenanza detalla que debe contarse con un libro de quejas o reclamos y la forma en que deben tomarse y, luego, proceder con la queja.



Por último, también se propuso crear una "mesa de trabajo" para monitorear la puesta en marcha, y elaborar datos y estadísticas que se publicarán en la web del Municipio. En esa mesa estarán representantes de la Dirección de Defensa del Consumidor y Relaciones Vecinales, la Defensoría del Pueblo de Olavarría, un concejal de cada bloque, integrantes de ONG vinculadas a la protección de los derechos de usuarios y consumidores, un referente de la Asociación Bancaria y del sindicato de empleados de comercio.