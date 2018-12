Los frentes de Macri, los dramas culturales, José Eseverri, los Vitale y la cumbre de Pueblo Nuevo

La agenda mediática de esta semana estuvo impregnada de estos temas nacidos de la denuncia hecha por el colectivo de actrices y la acusación contra el actor de telenovelas, Juan Darthés. También por el informe de la UCA sobre el aumento de la pobreza, algo totalmente previsible dentro de un modelo económico que privilegió el mundo financiero por sobre la microeconomìa, y se sustentó en el ingreso salvador de capitales de inversión que sólo llegaron para especular.

Las consecuencias fueron las previsibles: una inflación que sigue siendo indetenible, pequeñas y medianas empresas castigadas por la inflación de sus costos y una progresiva pérdida del poder adquisitivo de los salarios, entre otras variables de la economía real. Son los datos que hoy se reflejan palmariamente en un estudio realizado por la consultora Synopsis, que muestra, en consecuencia, una caída de la imagen del Presidente, pese a que lo da ganador en todos los escenarios de segunda vuelta, salvo cuando debe competir con Juan Manuel Urtubey o Felipe Solá, con un virtual empate con Sergio Massa., por venir del peronismo, no olvida la experiencia de Antonio Cafiero cuando, por no ceder al reclamo de Eduardo Duhalde de encabezar la lista de diputados, y preferir cerrar con el cordobés De la Sota, terminó perdiendo la interna contra Carlos Menem.Aquella vez, el riojano, aprovechó el desplante y le tiró un salvavidas al caudillo de Lomas de Zamora, le hizo un lugar en la fórmula, y selló la suerte del entonces gobernador bonaerense.quien no solamente debe ver cómo recuperar la confianza perdida por muchos de sus propios votantes sino también convencer a la gobernadora,de no desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales.Más allá de la cercanía de las fiestas de fin de año, el mundillo político no deja de moverse. El peronismo no muestra candidatos con reales posibilidades de ganarle a Galli, lo que fortalece aún más la figura decomo un potencial candidato de un espacio pan-peronista que incluya además el massismo.Precisamente, la noticia de esta semana será la reunión que mantendrán el ex intendente con la ex diputada nacional,y su esposo, y ex legislador nacional,