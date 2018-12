Colecta solidaria y navideña: continúa hoy en los supermercados

124959

Información General Red Solidaria

La actividad comenzó este sábado y continúa hoy domingo en las sucursales del supermercado Tres Estrellas. Se piden artículos navideños y alimentos no perecederos.

"Era lo que nosotros esperábamos", afirmó Belén López, integrante de Red Solidaria y quien se refirió a las expectativas creadas en el marco de una colecta solidaria que realizó su ONG en las sucursales del supermercado Tres Estrellas. La actividad comenzó este sábado y continúa este domingo.



La Red Solidaria está llevando a cabo una de sus habituales actividades como lo es la colecta navideña. Desde la organización confirmaron a este Diario días anteriores que, además de alimentos no perecederos, se están juntando artículos navideños. Los mismos se recaudan en horario comercial, con la colaboración y distribución de un buen número de voluntarios ubicados en cuatro sucursales del supermercado Tres Estrellas de nuestra ciudad: las ubicadas en microcentro, Pueblo Nuevo y barrio Ceco I.



Si bien está por finalizar un año que no fue fácil desde lo económico, Red Solidaria confió y siempre confía en la cuota solidaria del ciudadano olavarriense. Y si bien este sábado no se registró uno de los mejores aportes de los últimos años, Red Solidaria quedó satisfecho con lo recaudado .



Según manifestaron los integrantes de la ONG local, se recaudó "lo que pudo" en un año que creen "complicado". Pero en la previa, esta realidad fue considerada por la gente organizadora por lo que se mostraron conformes con lo que se pudo hacer de acuerdo a sus expectativas. Ésto no impide un aspecto: la colecta necesita que hoy tenga un mejor éxito para así ayudar al mayor número de familias posibles.



La actividad duró toda la jornada y, cuando cayó la tarde y la noche tomó protagonismo, el grupo de Red Solidaria recorrió la diferentes sucursales del supermercado involucradas para recaudar todo lo brindado por la comunidad local.



Los alimentos no perecederos y todo lo recibido será destinado íntegramente a las familias que asiste la agrupación.



En este 2018, Red Solidaria ayuda a 270 familias, quienes esperan con entusiasmo los resultados de esta colecta.



Vale aclarar que quienes quieran sumar productos para la canasta navideña podrán concurrir hoy a los supermercados Tres Estrellas, pero también se pueden acercar a la sede de Red Solidaria, ubicada en Independencia y San Martín, de lunes a viernes de 9 a 11 y de 14 a 16.



En cuanto a lo que viene, Red Solidaria ya tiene preparada la primera campaña del 2019: será la clásica colecta de juguetes y golosinas para Reyes, una actividad que la ONG lleva adelante junto con la parroquia Luján de Sierra Chica. La propuesta se realizará el 12 de enero en el Parque La Hormiga de esa localidad.



Por último, Belén López se refirió a las familias beneficiadas por esta recolecta. "Están expectantes y consultan cuando se entrega la mercadería. Seguramente haremos la entrega durante la semana próxima", concluyó.