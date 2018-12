Muy cerca de concretarse el Hogar de Contención

124973

16.12 | Información General Centro Madre Teresa de Calcuta

La obra que comenzó a gestarse a mediados de 2015 está muy cerca de ser inaugurada. La comunidad del Centro Madre Teresa de Calcuta sueña con ese día. Fue y es muy importante el apoyo de la comunidad para lograr el hogar que busca contener a adultos con discapacidades.



Este sábado desde el Centro Madre Teresa de Calcuta de la localidad de Loma Negra informaron que la obra de construcción del Hogar se encuentra en su "tramo final" luego de que se completará el cerramiento necesario en un sector que comunica el Centro con el futuro Hogar.

"Para esta otra feliz noticia, además del trabajo incesante de recaudación de fondos por parte de la Comisión de Apoyo, agradecemos infinitamente el aporte de la firma Hermetal que puso lo suyo para que la obra pueda ser realidad", destacaron desde el Centro Madre Teresa de Calcuta de Loma Negra.





A principios de noviembre, más precisamente el pasado 4 de aquel mes, la institución cumplió 27 años.

Tienen además, lo que denominan "Grupo de Apoyo". Lo componen personas de ambos sexos, de distintas edades y sin parentesco con alumnos; surge a mediados de 2015, a partir de la vivencia de un momento delicado.

Fue cuando la madre de un alumno sufrió una descompensación y se negó rotunda y enfáticamente a ser internada dado que su hijo (50 años de edad) no podía quedarse en soledad ya que ella era su único sostén familiar. Un pequeño gran detalle.

Afortunadamente, la mamá (72 años) se recuperó pero una frase suya ("Hasta que no se levante un hogar, no me voy a poder morir en paz") movilizó la ayuda. Así se inició un relevamiento de posibles ocupantes del espacio y se elaboró un proyecto de creación de un Hogar de Contención (en pocos meses se inaugura) para los alumnos que puedan quedar sin sus padres.

La emoción y la alegría domina entre docentes, directivos, padres y grupo de colaboradores que trabajaron incansablemente para alcanzar este proyecto.

Al mismo tiempo destacaron "no solamente es la tarea en el espacio físico sino que hay mucho esfuerzo por cumplir con diferentes requerimientos administrativos ante entes gubernamentales que harán posible que tanto la "escuelita" como el Hogar de Contención tengan todos los papeles en regla y puedan recibir los aportes y subsidios estatales y privados que correspondan a su carácter institucional y educativo" informaron a través de las redes sociales.



Finalmente, en los últimos días desde el Centro Madre Teresa de Calcuta agradecieron a todos los que trabajan día a día para concretar la realización de esta obra.