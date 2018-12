Centros culturales se convocaron en las puertas del Concejo Deliberante

124987

Pretenden que se sancione la ordenanza que pasó a comisión en la última sesión deliberativa. Desde "Chamula" piden que se aplique únicamente a los espacios culturales autogestivos. Escuchá la nota de 98 POP con Laura Tropea y María Eugenia Petesch.





A través de la red social Facebook, representantes de Chamula Tierra de Artes convocó para este lunes a las 9 "en la puerta del Concejo Deliberante" para tratar de acelerar los tiempos, que el proyecto de ordenanza contenido en el Expediente 152/18 "Creación del registro cultural comunitario" sea sancionado y de ese modo exista una regulación para los espacios culturales en la ciudad de Olavarría.

Invitaron públicamente a participar con "la idea de que los que nos representan nos reciban para poder de una vez por todas sancionar una ordenanza que se aplique únicamente a los espacios culturales autogestivos, entendiendo que no son espacios comerciales y que hay una urgencia en que dejen de estar en un 'limbo legal'."

Tal como estaba previsto, representantes de Chamula (Dorrego 2149) y de Espacio Cultural La Yumba (Laprida y Alvaro Barros) se hicieron presentes y "golpearon puerta por puerta" hasta lograr ser atendidos por los concejales. Finalmente luego de las diez de la mañana, la edil Gabriela Delia del bloque Radicales Convergentes, los recibió.

La semana pasada, la creación del Registro Cultural Comunitario fue uno de los temas debatidos en la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante donde se determinó que el proyecto volviese a las respectivas comisiones con los votos de los bloques Cambiemos y Radicales Convergentes.



El que expuso sobre la situación fue Federico Aguilera, de Unidad Ciudadana, quien hizo referencia a las dificultades económicas y administrativas de los espacios autogestivos. Se quejó además que el Ejecutivo no dio respuestas solicitadas y el proyecto está desde junio en comisiones. A su turno, Juan Fal de Cambiemos y Gabriela Delía de Radicales Convergentes, consideraron la opción que regresara a comisión.

La previa

Desde Chamula, Cristian Bernardo habló antes de la convocatoria de hoy y aclaró que la urgencia deviene de "un problema, que últimamente, a raíz de la visita bastante periódica de Control Urbano por quejas de los vecinos, estamos en esta situación de a veces no saber qué hacer porque al no haber todavía una ordenanza o un marco legal que nos regule tampoco sabemos cuáles son nuestros derechos y obligaciones".



De esa manera, el objetivo de la convocatoria es que "no sabemos exactamente qué horarios debemos cumplir, ni cuáles son los decibeles que tenemos permitidos ni el horario para poder funcionar ni que cosas podemos hacer y cuáles no", enumeró.



En ese sentido, señaló que "hay un proyecto de ordenanza presentado por Unidad Ciudadana, que se discutió hace poco y el bloque radical pidió más tiempo para analizarlo. La idea es que los tiempos de la política a veces no son nuestros tiempos y nosotros necesitamos cuanto antes ser regulados para no vivir esta situación de no saber si uno está en falta o no".Hasta el momento, "uno se guía por la buena voluntad que tenemos cada uno de los que estamos en un espacio cultural de respetar a los vecinos, de respetar ciertos horarios y ciertos volúmenes pero digamos que es solamente por nuestra buena voluntad pero no sabemos a ciencia cierta también cuales son las reglas", lamentó Bernardo.