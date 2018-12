Olavarría se quedó sin droguerías y genera complicaciones en el abastecimiento

125002

Información General

Afectó la mecánica diaria y también los turnos. Pero, poco a poco los farmacéuticos debieron ir adaptándose. La central de Azul decidió levantar la filial local por un problema de costos.



"Olavarría no tiene remedio", bromean algunos porque la ciudad se quedó sin droguerías. Según el farmacéutico, Fernando Bueno, "desde hace un año que pasa esto. Hubo una cuestión interna y la cooperativa cuya central funciona en Azul, decidió levantar la sucursal local y centralizar todos los pedidos allí".



En diálogo con "Un Cacho de mañana", por FM 98 POP, Bueno subrayó: "cerró y nos complicó bastante, para lo diario y para los turnos, pero nos tuvimos que adaptar".



Efectivamente, para las farmacias el cierre de la última droguería se transformó en un dolor de cabeza puesto que se trabaja con stock reducido y cuando se lo requería, se pedía el medicamento a la droguería. Pero ahora, se lo debe hacer a la central de Azul.



De todos modos, los farmacéuticos debieron acostumbrarse a esta nueva realidad porque para Fernando Bueno, "así está la realidad y no podemos hacer nada".



Añadió que se trata de una droguería "muy grande, una cooperativa, y por una cuestión de costos levantaron la sucursal. Luego habrán pensado que no se justificaba tener una filial tan cerca estando la central en Azul".



Los pedidos los piden a la mañana y para la tarde los tienen aquí, o a la inversa, se piden de tarde y al otro día pueden disponer de los medicamentos. "Tener un stock grande es un sacrificio importante porque recordemos que los medicamentos tienen vencimiento. Sin embargo, antes encarábamos el turno con total tranquilidad, pero desde que se levantó la sucursal debemos manejarnos con otras prevenciones".



Costos



Entonces, lo que fue una noticia mala hace un año como el cierre de la única drogueria, luego se pudo digerir. "Tiene dos servicios diarios", dijo Bueno, planteando que debieron adaptarse a esa nueva realidad. "La gente tiene la prevención de venir anticipadamente y en general no hay problemas", añadió en el programa radial "Un Cacho de mañana".



Claro que no es lo mismo manejarse con una local que no tenerla, pero ya no está más y deben manejarse con la central de Azul



Para el farmacéutico, la cooperativa lo pensó bien, o de otra manera, y comenzó a plantearse el costo de tener una droguería tan cerca de la central, pagar alquiler, personal..., hicieron los números y levantaron.