En 2018 más de 10 mil mascotas inmunizadas

125009

Información General Vacuna antirrábica

La cifra corresponde al calendario de vacunación de los meses de octubre y noviembre; así como también las tareas extraordinarias por casos de rabia detectados en murciélagos.



La Dirección de Bromatología ofreció un balance de la campaña de Vacunación Antirrábica canina y felina 2018: en total fueron inmunizadas 11.417 mascotas.



La cifra corresponde al calendario de vacunación propuesto por la Dirección en la ciudad y localidades, durante los meses de octubre y noviembre; así como también las vacunaciones efectuadas en el marco de los bloqueos en anillo de los meses de marzo, noviembre y diciembre, como consecuencia del hallazgo del virus de la rabia en murciélagos enviados a Zoonosis Urbanas de Avellaneda.



La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central de los seres humanos y otros mamíferos. Las personas pueden contraerla a través de la mordedura de un animal rabioso, ya que el virus se encuentra en la saliva y en las secreciones. La enfermedad también se puede contraer por el contacto de la piel lastimada con la saliva de un animal infectado. Es importante tener presente que cualquier mamífero puede tener rabia y transmitirla a los seres humanos.



Para prevenirla, es importante tener en cuenta las siguientes medidas precautorias:



- Vacunar a los perros y gatos contra la rabia, desde los 3 meses de edad y una vez por año durante toda su vida. Recordar que es obligatoria. Quien no tenga a su mascota con certificado vigente será pasible de sanciones.



- Si se encuentra un murciélago, ya sea vivo o muerto lo aconsejable es no tocarlo. Avisar al centro de zoonosis de su municipio para que sea un técnico quien lo retire y lo envíe al laboratorio para su análisis.



- En caso de sufrir una mordedura, lavar la herida con abundante agua y jabón, no colocar alcohol ni otro desinfectante, y concurrir rápidamente al centro de salud más cercano para ser evaluado por un médico.



- Cuando esté indicado, debe aplicarse la vacuna antirrábica humana lo más inmediatamente posible después de ocurrida la exposición.