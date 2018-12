Tras la condena a una médica, desde el Círculo Médico se mostraron "dolidos y sorprendidos"

125039

Información General Muerte de Lorena Huaiquimil

El presidente de la entidad habló días después de conocerse el veredicto. Confirmó que la mujer se fugó mientras estaba en observación y cuando aún no se le habían realizado todos los estudios.



Gustavo Rago en 98 POP

El presidente del Círculo Médico, Dr. Gustavo Rago, habló en el programa radial "Mejor de mañana" que se emite por 98 POP, este mismo martes, días después de conocerse el veredicto del Juzgado Correccional de la ciudad a cargo de la Dra. Cecilia Desiata.

El viernes pasado, la médica residente Lucía Digonzelli fue condenada a seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesional en el marco de la causa que se le seguía por "homicidio culposo" de Lorena Huaiquimil en 2016. Por otro lado, María Paula Téllez González y Alejandro Alamo fueron absueltos de culpa y cargo.



Rago habló sobre el fallo y dijo que "en primer lugar lo hemos recibido muy mal. Realmente nos cuesta entenderlo. Somo médicos, no somos abogados, así que del aspecto técnico no puedo hablar" aunque mencionó que lo hace en representación de sus colegas y que "hablo por el sentir de la mayoría".

"Estamos muy sorprendidos y dolidos por el fallo. Nos cuesta entender la condena a esta médica, nos cuesta entender que sea condenada seis meses y cuando al asesino, lo hayan condenado a cuatro años".



Continuó diciendo que "es un razonamiento de cualquier hombre de la calle, que haya una condena tan parecida a una médica que está preparada para salvar vidas y que pone toda su energía en alguien".



Rago aseguró que si bien él no estuvo ese día, recordó el relato de sus colegas a los cuales "no tengo por qué no creerle". Sobre ese día dijo que "la mujer ingresa por ambulancia del Hospital en un estado de excitación con diversos cortes en su cuerpo. Es una paciente" cuyo ingreso fue difícil dado "su estado para contenerla. Les hacen las curaciones de rigor y queda en observación a la espera de otros estudios". Aclaró que Huaiquimil "se dio a la fuga y no vino acompañada de ningún familiar ni conocido".



El centro de salud local dijo que "es de puertas abiertas. No podemos retener a nadie contra su voluntad porque sería privación ilegítima de la libertad". Sólo puede ser de esa manera cuando una persona está judicializada cuando hay una orden que así debe ser".

Sin embargo, pese a que existe un protocolo de fuga en todos los hospitales, aclaró que en este caso "no estuvo bien documentada que la paciente se fugó".



En ese punto agregó que "es muy común que los pacientes sábados y domingos" ingresen a la Guardia, "alcoholizados o accidentados en moto" y se retiran del centro de salud sin el alta médica correspondiente, "en contra de lo que uno le dice".

Un párrafo aparte le dedicó a la violencia de la que son víctimas los profesionales de la salud en las guardias, que son las puertas de entradas y el reflejo de lo que ocurre en la sociedad que "está mucho más violenta" que hace 10 o 20 años atrás.