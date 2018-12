Controles de alcoholemia: muchos casos positivos

125049

Información General

Continúan los controles durantes lo fines de semana pero los casos positivos siguen siendo muchos.



En el marco del lanzamiento de la campaña municipal "Si tomaste, no manejes" se intensificaron los controles de alcoholemia, con la finalidad de crear conciencia sobre las consecuencias del consumo excesivo de alcohol al volante y generar en los conductores una conducta más responsable sobre el cuidado de la vida propia y de los demás.



Del 10 al 17 de diciembre, en total se comprobaron 11 casos de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad y localidades del Partido en Olavarría, en la franja horaria que va desde las 23:00 hasta las 06:00, excepto un caso que ocurrió en horas de la tarde.



El caso más alto ocurrió en la madrugada del pasado lunes, tras detectar en Ituzaingó al 4000 que el conductor de un Peugeot 504 manejaba con 2,37 mg/l de alcohol en sangre.



Mientras que el domingo por la tarde, pasadas las 15:00 horas en avenida Crotto de Hinojo, se verificó que el conductor de un Fiat Spazio circulaba con 1,85 mg/l de alcohol.



Tal como estipula la Ley de Tránsito, se prevén importantes multas económicas y la inhabilitación para conducir, que va desde los 6 hasta los 18 meses, dependiendo del caso.



Estas actuaciones -tal como se informó días atrás- son elevadas al Juzgado de Faltas, que es el organismo de juzgamiento a nivel municipal para este tipo de infracciones de tránsito, quien además se encarga de citar al presunto infractor y que el mismo tenga derecho a su descargo, antes de fijar la sanción correspondiente.



De acuerdo a las últimas sentencias conocidas la multa más baja fue de $7.198 y la más alta alcanzó los $44.300, en el caso particular del conductor reincidente, que fue a rendir la prueba de manejo en estado de ebriedad y que además no contaba con parte de la documentación requerida.



En el marco de la campaña, se aconseja alcohol cero o elegir un conductor designado, generando de esta manera entre todos una mayor concientización vial, para reducir los índices de siniestralidad vial.



El alcohol está implicado en un importante porcentaje de los accidentes, que ocurren a diario en distintos puntos del país, provocando un desenlace fatal o severos traumatismos con secuelas graves, en muchos casos.



Resumen de controles vehiculares y de nocturnidad



A nivel general, desde el área de Control Urbano se informó que se realizaron 88 actas de tránsito, con 19 retenciones de vehículos (11 automóviles y camionetas y 8 motos) y 22 licencias de conducir.



Además se inspeccionaron bares y boliches bailables con inspectores municipales, que efectuaron 19 actas de inspección y 1 acta de infracción, que también al igual que en los casos anteriores se enviaron al Juzgado de Faltas, para determinar los pasos a seguir.