Las 27 Promesas Deportivas de la temporada 2018

La entrega se desarrolló ayer en el Auditorium del CECO. El Popular Medios premió a los futuros embajadores de la ciudad que recibieron su merecido reconocimiento.



Cuatriciclo: Mateo Domínguez

Para Mateo Domínguez estar sobre un cuatriciclo es algo normal porque su papá tiene la escuadra TM Racing, una de las más conocidas en el Enduro del Atlántico. Pilotos, motores, elementos de competición y distintas unidades son parte de su vida diaria, por eso esta temporada decidió acelerar sobre la arena de Orense y Villa Gesell. Con 9 años ya muestra sus destrezas en los médanos. Es parte de la fábrica de talentos en la categoría hasta 110cc. y hoy se divierte manejando sobre las cuatro ruedas. La exhibición de hoy es la base para su formación de piloto dentro de unos años, en una ciudad tan fierrera como es Olavarría.

Tenis de mesa: Lautaro Di Giacomo

Es parte del semillero de talentos que tiene la ciudad. Con empeño y dedicación afrontó torneos y ligas profesionales a nivel local, regional y provincial. Acompañado de su familia compitió en Tandil, Daireaux, Balcarce, Monte Hermoso, Azul y por supuesto en nuestro ciudad. En diversos torneos se consagró campeón, mientras que en otro subió al podio en el segundo y tercer lugar.

Ciclismo: Diego Castro

Su apellido es sinónimo de ciclismo en Olavarría. La pasión por las dos ruedas es parte de su ADN por eso después del colegio sale para el velódromo de Racing a entrenar. Con ganas y compromiso va progresando en el deporte. Arrancó a competir en un infanto provincial en Tandil, luego se midió con los mejores pedalistas de la zona en Ayacucho y hasta compitió durante dos días en el aniversario de Tapalqué.

Por supuesto que el 25 de noviembre pasado no faltó a la cita en el autódromo "Hermanos Emiliozzi" en los festejos de nuestra ciudad, siempre alcanzando las metas que se propuso. Sabe que entrenar es fundamental, por eso su compromiso es diario para que el año entrante sea aún más positivo que el 2018 que ya termina.

Automodelismo: Renzo Currá

Renzo Currá es un automodelista de 11 años, iniciado en Abril del corriente año, es decir con meses de participación en los campeonatos locales del COA, con una gran proyección dentro del Automodelismo Slot.

Renzo quedó ubicado en la 9na posición en el Campeonato Anual de la Categoría Intermedia y en la 14ta posición en el Campeonato Anual de TC Mayores. Sorprendente adaptación del piloto que promete integrarse al lote de punta en las categorías de Mayores del Club Olavarriense de Automodelismo (COA).

Equitación: Joaquín Andrés Orifici

Comenzó a montar a los 5 años y por supuesto toma clases con su hermana Melisa. Tiene 7 años y concursa en Escuela Menor sobre una altura de 80 centímetros. Sus caballos se llaman Brujo y Manteca. El jinete del Campo Hípico Las Sierras concursó en las pistas más importantes del país, obteniendo muy buenas clasificaciones en la mayoría de los torneos. Entre sus logros recientes está haber sido subcampeón en la final del Federal de San Juan, campeón y subcampeón en el torneo Tres Fronteras en Concordia, a su vez por equipo ganó el torneo internacional en el Club Alemán, tercero en el Centro de la República en el Jockey Club de Córdoba y subcampeón en el torneo Valla Uno en nuestra ciudad.

Karting: Agustín Blasina

El karting del Sudeste es la fábrica de pilotos que tiene el automovilismo zonal. La categoría Escuela reúne a los más pequeños y el 2018 ha sido de un enorme crecimiento a nivel conductivo como en cantidad de protagonistas. En esta caso Agustín logró su mejor temporada en la APPK Olavarría porque en el 90 por ciento de las carreras quedó ubicado entre los mejores diez de la final. Su mejor labor ocurrió justo en el premio Coronación, en el circuito "El Paraíso" del Laprida con un notable cuarto puesto. Finalmente en el campeonato consiguió la 9na posición siendo el mejor ubicado de Olavarría.

Tiro: Johan Schiaffino

El alumno del colegio Monseñor César Cáneva comenzó con la práctica deportiva hace un año y los resultados aparecieron de forma rápida. Su especialidad es tiro rifle de aire de quebrar, obteniendo varios subcampeonatos y la consagración siendo parte del equipo de mini.

El arranque del año resultó auspicio con una gran labor en el certamen miras abiertas en Buenos Aires y el hecho de haber cumplido 12 años lo habilitó para competir en la categoría Sub 14 en los Juegos Bonaerenses. Sin problemas logró la clasificación a Mar del Plata y en la etapa definitoria quedó entre los mejores 5 participantes entre 12 tiradores de la provincia de Buenos Aires.

Pádel: Mateo Conte

Este joven jugador, que demuestra día a día su evolución en este deporte, durante este año 2018 pudo ratificar sus muy buenas condiciones con muy buenos resultados. A lo largo de las cinco fechas del torneo de la Asociación de Pádel Argentino, en su categoría Sub 12, fue campeón una vez, dos subcampeón y semifinalista en dos oportunidades.

Además, en el Open de Brasil llegó a las semifinales y en el Abierto de Menores en Mar del Plata fue campeón en Sub 14 y sexto en Sub 16.

Gimnasia deportiva: Emilia Erripa

Esta joven muy entusiasta de doce años edad hace dos que practica esta disciplina en el CEF Nº 44 del barrio CECO, destacándose en pruebas de aparatos, suelo, viga y barras. Ella se muestra algo tímida, pero esto no le impide esforzarse y superarse día a día.

Es dedicada, perseverante y exigente para con el deporte y la escuela, y nunca se conforma, siempre quiere mejorar. Es muy buena compañera y está atenta a todas las sugerencias. También se destaca por su sencillez y humildad.

Ajedrez: Mateo Dietrich

El 2018 fue un año de gran crecimiento para Mateo. En marzo participó por primera vez del torneo "Oficial" de Tercera categoría local y quedó al borde del ascenso. Asimismo, compitió en los torneos Abiertos "Unión Clasistas" y "Banco de Leche", midiéndose con ajedrecistas de todas las categorías demostrando muy buen nivel y, en ambos casos, finalizando como el mejor Sub 10. También fuera del ámbito local tuvo grandes actuaciones. Entrenado por Omar Navarro, Mateo posee gran dedicación a la hora del estudio del juego ciencia, lo que le augura un gran progreso.

Básquetbol: Mateo Melo

Dejó de jugar al fútbol a fines del año pasado para dedicarse al básquetbol en Racing A. Club, donde fue campeón de los dos torneos de la categoría Sub 13 de la ABO, siendo goleador y Jugador Más Valioso. También con el Chaira jugó el Zonal de Clubes e integró la Selección de Olavarría Sub 13.

Es un jugador de 1,71 de altura con condiciones para jugar en cualquier posición del perímetro. Puede trasladar la pelota, pasarla y definir de muchas maneras, utilizando fintas cerca del aro. También toma rebotes al ser muy saltarín y tiene muy buen cambio de ritmo.

Bochas: Octavio Dobler

De familia de bochófilos, Octavio Dobler comenzó a jugar en la escuelita del recordado profesor Rubén Vila y ahora practica la actividad al mando de Guadalupe y Nicolás Serantes. Tiene sólo 10 años de edad y es de los chicos que más ha progresado en este último año.

Si bien los chicos no tienen mucha competencia, este año la Provincia hizo algunos campeonatos. Primero Regionales, en el cual Olavarría jugó como local y se logró la clasificación para ir a jugar por parejas a Mar del Plata, llegando a las semifinales.

Golf: Manuel Molina

Es otro de los productos genuinos de la escuelita de golf del Club Atlético Estudiantes. Nació el 27 de septiembre de 2003 y empezó a jugar en la entidad del Parque Carlos Guerrero con apenas cinco años. Desde hace dos años tiene handicap nacional y en la actualidad participa activamente en los torneos locales y los de la Federación.

Su constante dedicación a los entrenamientos, sumado a sus condiciones naturales para la práctica de esta disciplina, han hecho que el progreso en su juego sean ya una palpable realidad.

Rugby: Francisco Coalla

Paco tiene 13 años y se desempeña en el Club Atlético Estudiantes, y juega al rugby desde los 5 años con un importante crecimiento. Además, como uno de los datos centrales de su actualidad, fue convocado para jugar con los Pumpas (seleccionado nacional con capacidades diferentes).

Softbol: Camila Takieldin

Camila tiene muchas condiciones y su desempeño es bueno dentro y fuera de la cancha. Su madurez, templanza, voluntad, alegría y liderazgo la acompañaron durante todo el año como representante del Colegio Nuestra Señora del Rosario.

Siempre se mostró predispuesta y se esforzó para mejorar, con la idea de volcar todo lo aprendido en las diferentes instancias de los Juegos Bonaerenses, sobre todo en la final provincial. Camila tuvo excelentes partidos, por lo que es un claro ejemplo para muchas compañeras. Inteligente, tenaz, y con muchas ganas de crecer, la ayudan para ser una gran promesa.

Fútbol: Agustín Camplone

El delantero de Estudiantes (categoría 2006) tuvo una temporada excepcional. Fue el goleador del Bata -máximo artillero de la ciudad en el año con 35 conquistas- y resultó decisivo en los títulos de décima y Sub 13 de Clubes.

Se trata de un jugador aplicado, con un importante sentido de pertenencia, y una de las grandes promesas que tiene el fútbol de la ciudad. Ya lo demostró en su ciudad, y por eso rápidamente Boca se fijó en sus condiciones.

Tenis: Fermín Areco

El tenista de Loma Negra ya logra destacarse a sus 10 años, a través de torneos en los cuales se presentó en los dos últimos años. Gracias a su desempeño quedó primero en el raking de preinfantiles "C", correspondiente al circuito regional de menores.

Además participó en los encuentros Sub 10, organizados por la Federación de Tenis del Centro. Es aguerrido, con personalidad y mucha actitud, lo que representa un potencial importante para el representante "celeste".

Gimnasia aeróbica: Maia Bogarín

La alumna de 12 años compite en gimnasia aeróbica desde hace 5 en Villa Pirén. Se trata de una atleta que es excelente técnicamente; pero también se destaca por su trabajo, humildad y compañerismo. A lo largo de los años aportó su talento para conseguir muchísimos triunfos para los equipos que integró.

Artes Marciales: Facundo Zárate

Facundo Zárate (13 años) comenzó a los 5 y ya tiene acumuladas más de 40 competencias. Es un atleta fuerte, capaz de romper hasta tres pulgadas de madera con una patada de costado.

Además, resuelve tanto en ataque como en retroceso, y esas cualidades hacen de Facundo un competidor inteligente, pensante y calmo a la hora de los combates. Su mayor sueño es formar parte de la selección argentina de taekwon do, por lo que trabaja de forma incansable para lograrlo.

Patín carrera: Luna Frascarelle

Luna representa a Atlético Hinojo (tiene 11 años), compite en la categoría cuarta escuela formativa y se desempeñó en los eventos regionales, provinciales y nacionales y siempre demostró un excelente desempeño en cada uno de los niveles.

Se destaca por su humildad, y por el compañerismo. En el aspecto deportivo tiene una técnica casi perfecta, la cual la llevó a estar en buen nivel a lo largo del año. Además, aportó su granito de arena para un año muy importante en lo colectivo.

Natación: Delfina Ruppel

Es una nadadora federada desde hace un año, especialista en pecho y espalda, aunque también ha logrado buenos resultados en los cuatro estilos. En el Nacional de su categoría se ubicó entre las mejores 15 del país en 50, 100 y 200 metros espalda y pecho. En febrero participará en los Nacionales de cadetes y juveniles de Santiago del Estero. Los entrenadores esperan mucho de ella y es muy merecedora de este premio.

Canotaje: Donato Spaltro

En un palista muy aguerrido, disciplinado, que ama el entrenamiento y deja todo en el agua. Logró muy buenos resultados en los torneos de la Federación Bonaerense. Con 11 años se destacó en el campeonato Argentino, dando un año de ventaja, y sus marcas prometen grandes resultados para el año que se avecina.

Atletismo: Tatiana Tonel

Otra discípula del semillero del profesor Jorge Bellinzoni. Comenzó en la actividad en abril y su progresión fue de menor a mayor. Tuvo muy buenos resultados en el Provincial de Mar del Plata, en 100 y 200 metros. Su evolución la llevó a la Copa Nacional de Clubes de Concordia.

De ahí en más se inclinó por las pruebas con vallas. Participó en la etapa local de los Bonarenses, donde fue séptima. Se alzó con el campeonato provincial en 200 metros con vallas, que le permitió correr el Nacional U16 de Córdoba, con un sexto puesto en la final.

Hockey: Paula Carro

La capitana del equipo Sub 12 de Estudiantes no sólo es una prometedora jugadora, sino una muy buena compañera, siempre predispuesta para sumar dentro del grupo. Se desempeña como defensora o volante, y con el equipo albinegro logró el subcampeonato con la categoría Sub 14 en el torneo de la Federación Tandilense.

Patín artístico: Giuliana Aquila

La patinadora representante de la escuela de Patín de Luz y Fuerza, con sólo 9 años, se consagró múltiples veces campeona regional en las tres disciplinas, libre, escuela y combinada. En el mes de junio participó del torneo Provincial en la ciudad de Pigüé, donde fue campeona en la disciplina escuela, subcampeona en combinada y medalla de bronce en disciplina libre.

Durante el 2018 avanzó tres categorías en la divisional C y se proyecta a competir en la divisional B en el 2019. Se destaca por su tenacidad, su esfuerzo y compromiso en los entrenamientos, que la lleva a lograr sus objetivos en las competencias.

Handball: Camila Gómez

Su compromiso y dedicación llevó a Camila, arquera de handball de Ferro, a tener un gran rendimiento este 2018. Fue parte del equipo de cadetas que salió campeón en el torneo Nacional disputado en Jujuy, siendo ella una categoría más chica.

Además, fue la arquera titular del equipo de cadetas de este año que clasificó al Súper 4 de plata y logró el bronce con su categoría. Buena compañera, comprometida, trabajadora y predispuesta siempre a lo que se necesite, Camila se pone la camiseta y defiende los colores de su club.

Vóleibol: Guadalupe Erripa

Un caso extraordinaria de evolución en apenas un año. El verano pasado dudaba si volcarse por entero al vóleibol, y cuando lo hizo provocó una progresión geométrica en su rendimiento. Armadora y una de las figuras del equipo Sub 13 de Estudiantes que alcanzó la histórica coronación en la Copa Argentina Sub 13 disputada en Chapadmalal.