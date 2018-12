Científica de la UNLP, la única mujer premiada por la Academia Mundial de Ciencias

125114

Información General

Noemi Zaritzky, profesora Titular de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata e Investigadora Superior del Conicet, fue ganadora del premio internacional TWAS 2019 en el área de Ciencias de la Ingeniería. De este modo, se convirtió en la única mujer que este año obtuvo la distinción.

Los premios TWAS de la Academia Mundial de Ciencias (The World Academy of Science), son considerados entre los más prestigiosos que se otorgan en investigación en los países en desarrollo. Con sede en Trieste, Italia, la Academia tiene como principal objetivo promover la capacidad y excelencia para el avance científico y el crecimiento sustentable en las naciones en desarrollo.



La doctora Zaritzky fue postulada por la Academia Nacional de Ciencias Exactas Físicas y Naturales de Argentina, por su trayectoria académica y científica.



Anualmente TWAS otorga a nivel internacional premios individuales a investigadores en nueve campos de la ciencia: Ciencias Agrarias; Biología; Química; Ciencias de la Tierra; Astronomía y Ciencias del Espacio; Ciencias de la Ingeniería; Matemáticas; Ciencias Médicas; Física y Ciencias Sociales.



Las condiciones para la postulación al premio son, entre otras, haber realizado una destacada labor científica en temáticas de importancia para el desarrollo sustentable (avalada por índices bibliométricos que señalan su impacto internacional, tales como número de citaciones, índices h, etc.) y haber vivido y trabajado en su país durante al menos 10 años antes de la postulación.



Los ganadores para el 2019 en los distintos campos fueron en total 13 científicos (ya que hubo premios compartidos en algunas áreas) que pertenecen a los siguientes países: China, Taiwán, India, Irán, Malasia, Nigeria, Sudáfrica y Argentina. En estos premios compiten científicos de más de 130 países de toda Latinoamérica, África y Asia.



El Premio será entregado oficialmente en 2019 durante la reunión anual de la Academia TWAS.



Noemi Zaritzky es Ingenieria Química de la UNLP y Doctora en Ciencias Químicas de la UBA. Recibió el premio por sus contribuciones científicas y tecnológicas en Ingeniería de Alimentos y Medio Ambiente.



Su producción científica y tecnológica incluye 242 trabajos publicados en Revistas internacionales de alto impacto, 45 Capítulos de Libro por invitación de Editores de diferentes países. (DIB)