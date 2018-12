Por mayoría y con críticas se aprobó el Presupuesto 2019

125145

20.12 | Política

En una extensa sesión del Concejo Deliberante con varios temas de relevancia, los ediles deliberon sobre el ejercicio financiero previsto para el año próximo.



Por más de 5 horas, en la Sociedad Española, el Concejo Deliberante tuvo en agenda varios temas de relevancia. Uno de ellos es el tratamiento adelantado del Presupuesto 2019.



Comenzó hablando el oficialista Alejandro Gregorini y repasó los números al tiempo que opinó que "es un presupuesto realmente equilibrado.

A tu turno, desde Radicales Convergentes, Gabriela Delia, adelantó que votará favor aunque cuestionó la falta de inversión. También solicitó planes habitacionales y mejoras en el barrio AOMA, cuyos vecinos reclaman desde hace años por el mal estado de las calles. Mencionó además la infraestructura en escuelas.

Para Federico Aguilera (Unidad Ciudadana), "es un presupuesto de ajuste" e hizo una comparación en dólares del ejercicio financiero previsto para el próximo año, con el del 2015. Y aclaró que su bloque lo va a rechazar.

Desde Foro Olavarría, Eduardo Rodríguez aclaró que "perdimos un presupuesto anual de salud con la devaluación" y mencionó que votará a favor.



Mientras tanto, Einar Iguerategui, primero se quejó de que no era el acuerdo tratar este jueves el proyecto porque la concejal Margarita Arregui (quien había anticipado no estaría presente), no estuvo en el debate. "Queda demostrada la falta de proyecto de ciudad, la improvisación e impericia", lanzó.



Por otro lado, Juan Sanchez por el Bloque de los Trabajadores informó que votará en contra cuestionando la falta de fondos el sostenimiento del empleo y señaló que "la inversión en obras públicas es del 12.25%".



Otra vez el Frente Renovador tuvo una votación dividida, el edil Marcelo Latorre anticipó que votaría en contra, por lo que fue el único concejal del Bloque en contra del Presupuesto 2019.



Por último tomó la palabra José Luis Arguiñena quien hizo referencia a las obras públicas y de las inversiones con fondos municipales, provincial y nacionales, también leyó el listado completo de las obras públicas realizadas por 2018.

En resumen, los integrantes del Bloque de Unidad Ciudadana junto al Bloque de los Trabajadores y Marcelo Latorre del Frente Renovador fueron los concejales que votaron en contra el Presupuesto 2019.