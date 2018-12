Ezequiel Galli en 98 POP: "se terminó la corrupción en la obra pública"

125183

Política

El intendente Ezequiel Galli estuvo este viernes por la mañana en el programa radial "Mejor de mañana" que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 dialogando con Claudia Bilbao y Yanela Alves sobre una gran variedad de temas, muchos de los cuales pertenecen a la agenda pública.

El intendente Ezequiel Galli estuvo este viernes por la mañana en el programa radial "Mejor de mañana" que se emite de lunes a viernes de 9 a 12 dialogando con Claudia Bilbao y Yanela Alves sobre una gran variedad de temas, muchos de los cuales pertenecen a la agenda pública.

Comenzó hablando sobre la importancia de los empleados municipales sobre los acuerdos y los pagos que se concretaron a fin de año. "Ellos son el alma del Municipio. Lo digo y lo sostengo: ellos son los que van a seguir estando. Yo me voy a ir en cinco años".

Sobre el año electoral en 2019 dijo que "hay mucho para contar de lo que hemos hecho y por hacer de acá a las elecciones del año que venie. Nunca dejamos de estar en la calle y salir a caminar. Eso nos habilita y nos deja en una situación cómoda". Prosiguió diciendo que se está en "una campaña permanente de estar cerca de los vecinos".

Respecto de la obra pública aclaró en se realizarán en el primer semestre del año y que se traslada en lo electoral. Será un año muy lindo y muy intenso".

Además de los trabajos que se vienen realizando en todos los sectores de la ciudad, recalcó la instalación de luces LED con el objetivo de llegar "al ciento por ciento" de la ciudad y generando un ahorro cercano al 25% en el costo de la energía del alumbrado público.

Aclaró que las obras en Olavarría, "no dependen sólo de Nación y Provincia. Celebramos que no se lleven más bolsos al sur sino que se invierte, que es algo para destacar. Se terminó la corrupción en la obra pública. Se han cometido errores pero tenemos un Estado transparente y no es corrupto".

Con respecto a los reclamos del barrio AOMA dino que "estoy en contacto con Pano Vega, que representa a la sociedad de fomento" y cuestionó a quienes plantean el reclamo "cortando calle" porque es "un delito, no me parece forma de protestar. Y estuvieron en la Municipalidad, armaron un gazebo. Dentro del marco de la ley, que reclamen".

"Al momento en que se licito hubo recorte de obras pero nunca le mentimos a la gente. Al final los fondos no vinieron y no pudimos hacerla" pero aclaró que "cuando podamos recuperar esos fondos la obra se va a hacer pero no con un corte de calle. Esa no es la manera".

En el marco de la entrevista hizo referencia a la situación del Hospital Municipal "Dr. Héctor Cura" donde la "calidad de atención y de profesionales que lo tienen pocos hospitales de la provincia. Somos un hospital regional donde muchos vecinos de ciudades aledañas por la excelencia".

"Nunca faltaron medicamentos ni gasas". Sí esto ocurrió "en 2016 que estuvimos más complicados porque no podíamos comprar ni una birome por la deuda del gobierno anterior".

Un punto aparte le dedicó a la carrera médico-hospitalaria y fue contundente. "Es inviable. No la puede pagar" el Municipio. Tenemos un híbrido, un 'ni'". Y reconoció que "nunca los profesioanles de la salud van a tener sueldos acordes a la responsalidad" que tienen a diario.

Habló también de la desocupación. "Siempre el dato preocupa, pero lo que más preocupa lo que está pasando con la mano de obra calificada que es lo que más se está requiriendo y no se consigue. Preocupa la situación lo que pasa con con los preocupacionales en las empresas". Existe, dijo, alta "presencia de adicciones, como alcoholismo". El dato según las encuestas alcanza el 10%.

Mencionó la importancia de la educación pública primaria como base fundamental para niños y niñas que serán la población económicamente activa en el futuro. Dijo que "de 7 de cada 10 puestos de trabajo (para la población ahora infantil) aún no fueron creados".

Fue muy crítico con los encargados de las gestiones anteriores. "Hagan un mea culpa, un poco de autocrítica de la desidia que dejaron en la escuela pública". En ese punto brindó detalles de algunos establecimientos educativos locales. Indagó: ¿Cuándo recorrieron las escuelas? Nunca. Yo puedo hablar con conocimiento de causa. Yo ni aviso que voy. Hemos llevado obras desde pintar una fachada o recambio de techos como la Escuela ex Nacional". Fue contundente aclaró que los alumnos "no podían estar porque se les caía el cielorraso".

Detalló que en "la Escuela 80 las paredes estaban electrificadas y es una de las más grandes de Olavarría". Y se preguntío "cómo llegamos a estar en esta situación" si pasó cuando asumió Cambiemos y al otro día ocurrió todo "o se robaron la plata del Fondo Educativo".

Fue un poco más crítico a medida que avanzaba sobre el tema cuando recordó que algunas escuelas "tienen letrinas. Ni siquiera un inodoro le pusieron". Reiteró que es en ese lugar donde "si no tenés condiciones edilicias dignas vas con mala gana o aprendés menos".

Ampliación en proceso