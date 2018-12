El intendente celebró fin de año con vecinos y referentes de todos los sectores

125188

El intendente celebró una cena de fin de año con vecinos y referentes de todos los sectores de la ciudad. El discurso completo.



Buenas noches para todos.



El primer agradecimiento es para la familia Maceo, y para el Club Pueblo Nuevo, que es decir lo mismo. Es un claro ejemplo del trabajo en equipo que estamos llevando adelante con las instituciones intermedias.

Por otro lado, quiero agradecer a la agrupación Compromiso Olavarría (Juan Zyla, Hugo Fayanás, Colo Modarelli), ellos fueron parte fundamental en la organización y convocatoria para esta noche.

Por último, a mi equipo, sin ellos, no hubiéramos cerrado como lo estamos haciendo, nuestro 3er año de gestión.

Es una satisfacción enorme ver este salón colmado y compartir con ustedes este cierre de año, nuestro tercer año al frente del gobierno municipal.

Hace unos cuatro/cinco años teníamos un gran sueño, el sueño de ver una Olavarría distinta, de hacer cosas para que la realidad fuera otra, de un cambio para todos.

Recuerdo como si fuera hoy aquella última entrevista que pude darle a Roberto Resia para su revista El Ventilador donde me preguntaba quiénes éramos? Y mi respuesta fue sencilla, conformamos un espacio con buena gente, que sin importar cómo piensan o de qué partido son, tienen la experiencia y profesionalidad para llevar adelante un proyecto integrador, un grupo de gente que sabía que había respuestas que los olavarrienses estaban esperando y no las tenían, y a eso veníamos, a dar esas respuestas.

Y para eso nos preparamos, para eso empezamos a caminar los barrios y las localidades, algo que sólo se hacía en campaña un mes antes de una votación. Y nuestro objetivo era, -y lo sigue siendo- retroalimentarnos con cada uno de los vecinos, con las entidades intermedias, con ustedes, que son los que conocen las problemáticas desde adentro. Y así lo hicimos en estos años, estando cerca de la gente, escuchando y llevando respuestas concretas, donde el Estado y los vecinos trabajen en equipo.

Sabíamos que no iba a ser fácil, pero a tres años de haber asumido fuimos construyendo una manera de gobernar distinta, una manera sincera, que va con la verdad siempre, aún cuando nuestra respuesta a algún reclamo o pedido haya tenido que ser el NO, una manera de gobernar poniendo siempre por delante el diálogo con los olavarrienses, porque aún cuando no coincidamos, aprendemos y eso nos hace crecer constantemente.

Recuerdo escuchar a varios decir que veníamos a gobernar para el centro de la ciudad, para los que más tienen, y hoy podemos decir orgullosos que hemos trabajado en estos tres años llevando calidad de vida con obras, servicios y un Estado presente a las localidades y los barrios más alejados y postergados de la ciudad, barrios a los cuales se los olvidó durante muchos años porque se sostenía -y algunos hoy lo siguen pensando- "que los de la periferia son pocos y no suman sus votos".

Hoy, barrios como Isaura, Los Sauces, Eucaliptus, Belén, Trabajadores, de la Escuela 6, Villa Aurora, Pickelado, Villa Magdalena y El Progreso entre otros, ya tienen un gran cambio de vida, porque nos ocupamos de estar ahí permanentemente, escuchando lo que los vecinos pedían por años, en algunos casos décadas.

Así llegamos hasta los sectores más alejados con obras de cordón cuneta, pavimento, gas, agua, cloacas, iluminación. Y hoy cientos de familias disfrutan de su casa propia en los barrios que terminamos de construir después de años de abandono.





Y no sólo eso, acercamos a las familias la cultura, el deporte, los servicios esenciales de salud.





Decían que no lo íbamos a hacer, y lo hicimos!





Y vamos a seguir, porque sabemos que décadas de abandono no se resuelven en 3 años y es mucho más lo que falta. Y ahí vamos a estar presentes, trabajando para que cada vecino, sea el lugar que sea en el que vive, tenga una vida más digna.

No la dejaron fácil tampoco pero hoy las cuentas del Municipio están ordenadas, no solo cerramos el año con un importante superávit, sino que los empleados municipales, que son el alma del municipio, hoy cobraron el aguinaldo y el bono de fin de año, para poder pasar una navidad digna, en familia, y en paz.





También tomamos la decisión de comenzar el camino hacia la transparencia, algo que no existía, abriendo los datos del Municipio a cada vecino interesado en conocerlo.





Hoy con orgullo podemos decir que estamos entre los 10 Municipios más transparentes del pais.





Y en este sentido es que también trabajamos en la apertura de los datos a toda la comunidad, no sólo de los números del Municipio sino también en la agilización de trámites, en la transparencia de cada obra que licitamos.

Y principalmente -y en consonancia con las políticas del gobierno nacional y provincial-, seguimos avanzando en la aplicación de políticas de prevención y control de la corrupción.

Un claro ejemplo de ello es que estamos poniendo en conocimiento de los vecinos las declaraciones juradas de cada uno de los funcionarios que integra mi gabinete, convencidos del compromiso que asumimos y trabajando todos los días para fortalecer esa confianza que nos dieron los olavarrienses con su voto en el 2015 y que ratificaron en el 2017.

Ese trabajo que llevamos a cabo desde los inicios de nuestra gestión con la continua modernización del Estado Municipal, con políticas de transparencia al alcance de toda la comunidad se vio reflejado en el reconocimiento que obtuvimos este lunes entre más de 500 municipios del país que participaron. Olavarría recibió dos menciones de excelencia: en orientación al ciudadano y por los esfuerzos demostrados en el fortalecimiento del desarrollo de las personas. Y eso es también un orgullo para celebrar.





También nos ocupamos de la salud, no sólo trabajando en mejorar la infraestructura o adquiriendo equipamiento, nos ocupamos también de llevar el sistema de salud cerca de los hogares, con una atención primaria de calidad, con especialidades que antes sólo estaban en el hospital, acercando a los vecinos servicios y prestaciones de excelencia.

Mirar hacia atrás y ver los avances que hicimos en materia de educación, con inversiones importantísimas en infraestructura escolar, poniendo en condiciones jardines y escuelas nos llena también de orgullo porque la educación es el pilar fundamental para construir el futuro que todos nos merecemos.

Recuerdo leer noticias que indicaban que este gobierno iba a dejar de ayudar a los sectores más vulnerables y no sólo NO los abandonamos, sino que desarrollamos nuevas políticas públicas pensando en quienes más nos necesitan. Y no hablo solo de las familias a las que aún les cuesta llegar a fin de mes, hablo de llevar adelante acciones que hicieron de Olavarría un lugar más inclusivo.

Así, trabajamos para que las personas con discapacidad disfruten de una ciudad urbanísticamente más accesible y nos ocupamos de los jóvenes con espacios y programas para que desarrollen sus potencialidades.





Podríamos seguir por largas horas enumerando nuestro trabajo en conjunto con instituciones, representantes del campo, de la industria, emprendedores, pero ustedes que están acá acompañándonos en este cierre de año seguramente han sido parte de nuestro trabajo también. Y eso habla de un Municipio de puertas abiertas, de diálogo constante, de consensos, de búsqueda de soluciones con todos los sectores de la sociedad.

Hay otras cosas que aún no se han resuelto, realidades con las que nos encontramos que vienen sucediendo desde hace décadas y a las que estamos enfrentando, principalmente con la verdad, asumiendo que no queremos volver más atrás, que nos llevará tiempo revertirlas. En eso estamos trabajando en conjunto con María Eugenia y con Mauricio. Y profundizaremos en nuestra segunda gestión ese cambio que los argentinos tanto deseamos para ver crecer a Olavarría.



Y sé también que todos estánhaciendo un gran esfuerzo por salir adelante, pero estoy convencido de que lo que estamos haciendo vale la pena, con un presente que nos muestra que volvimos a ser tenidos en cuenta por el mundo y por un futuro de prosperidad para nuestros hijos.Tenemos un Municipio de puertas abiertas, estamos cerca de cada vecino y así seguiremos, con el compromiso de gestionar y trabajar para acercar servicios esenciales y obras a las familias que aún no las tienen. Vamos a avanzar en el Sistema de Salud para seguir brindando excelencia profesional e infraestructura de calidad, vamos a estar acompañando y ayudando a quienes más nos necesiten, y a trabajar en la profundización de políticas públicas en seguridad, educación y transporte, entre otras, para que Olavarría siga avanzando por este camino de crecimiento y mejor calidad de vida que iniciamos en diciembre del 2015.

Hoy junto a ustedes quiero levantar la copa por todos los vecinos de Olavarría.

Por Juana que ya no está, pero que va a quedar siempre en mi memoria ese abrazo que me dio cuando llegué a la puerta de su casa y estaba feliz porque después de 40 años pudo ver concretado el sueño de tener cloacas en su barrio.

Por David que una noche después de trabajar llegó a su casa del barrio Belén y su cuadra ya no estaba oscura.

Por José que hoy vive gracias a que los médicos de nuestro Hospital Municipal lo revivieron.

Por Mario que está viendo crecer su emprendimiento gracias a que el Estado estuvo ahí presente para darle el empujón necesario para cumplir su sueño.

Por Alberto que hoy disfruta de su casa propia en el barrio Pickelado.

Por todos los vecinos de Olavarría y por ustedes, para que sigamos construyendo a partir del diálogo y en trabajo en conjunto esta Olavarría que nos enorgullece.