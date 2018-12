La Justicia ordenó a la Provincia dejar sin efecto sumarios a directivos docentes

125198

El Olavarría fueron iniciados por lo menos un sumario a un maestro, que, por orden de la Justicia, quedará sin efecto.



El Tribunal de Trabajo Nº 3 de La Plata, ordenó a través de una medida cautelar a la Dirección General de Cultura y Educación, a que "de forma inmediata" deje sin efecto los sumarios administrativos iniciados o sustanciados a los directores o personal encargado de los establecimientos educativos.

La medida incluye a los docentes a los que se les haya imputado la siguiente falta: "No cumplimentar la apertura del edificio escolar en el horario de funcionamiento de sus turnos los días 5 y 6 de marzo y 5 de abril de 2018 como presunta trasgresión a lo normado" en el Estatuto del Docente, lo que el tribunal relacionó a una disposición de carácter "disciplinario" por la realización de medidas de fuerza.



"El fallo de la Justicia para frenar los sumarios a directivos por hacer paro confirma lo que veníamos denunciando: que el Gobierno intentó por todos los medios disciplinarnos y vulnerar nuestros legítimos derechos", dijo al respecto la titular de FEB, Mirta Petrocini.



La acción judicial que había iniciado el Frente de Unidad Gremial (FUDB) y que dio lugar a esta cautelar, contó con la firma a los jueces Carlos Gramuglia, Enrique Catani y Liliana Badi, de dicho tribunal Laboral.



"Otro revés para Vidal. La justicia nos dio la razón una vez más. El gobierno debe anular en forma inmediata los sumarios administrativos ordenados contra directivos por ejercer su legítimo derecho a huelga. ¡Basta de persecución!", escribió por su parte el titular de Suteba, Roberto Baradel.



Por su parte, Miguel Díaz, de Udocba, dijo que la medida había afectado a unos 600 docentes y directivos. "Una vez más, la Justicia nos dio la razón. No se puede avasallar el legítimo derecho a huelga. Es tiempo de que la Gobernadora abandone su política de fracaso y enfrentamiento contra los docentes", lanzó en las redes sociales.



Los sindicatos denunciaron esta semana la existencia de "sumarios masivos" como modo de "amedrentar" a los docentes que realizaron paros, pero desde el Gobierno negaron esa acusación, señalaron que se trata de "procedimientos legales" al advertir irregularidades en planillas de contralor, y afirmaron que siempre se respetó el derecho a huelga.



En tanto este jueves, docentes enrolados en el gremio que conduce Baradel, se concentraron en las puertas de la Dirección General de Cultura y Educación y realizaron una radio abierta para protestar por los sumarios.



Cabe señalar que este es el segundo revés judicial para el Gobierno provincial en lo que concierne al conflicto docente. Ayer, la Justicia bonaerense falló en contra el mecanismo de pago del presentismo dispuesto por el Gobierno en 2017 y ordenó establecer "criterios razonables" para la percepción del beneficio, al cuestionar que no alcance las licencias por enfermedad. Mientras que desde la Provincia adelantaron que apelarán la medida, y cuestionaron a la jueza por su "cercanía" al kirchnerismo. (DIB)