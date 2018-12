Navidad intensificó el movimiento y el ritmo de ventas en las jugueterías locales

125219

Información General

Los propietarios consultados por este Diario confirmaron que la actividad creció en relación al resto del año y explicaron las principales consultas. Sin embargo señalaron que hubo una baja de ventas en comparación a las fechas especiales de años anteriores.

Navidad y la llegada de Papá Noel están a la vuelta de la esquina. Y, lógicamente, el rubro que disfruta esta fecha del año tiene que ver con las jugueterías locales que cuentan con un aumento de las ventas más allá de la situación económica general.

Se cierra un 2018 que no fue sencillo -sobre todo para las economías hogareñas-. Sin embargo, el regalo para niños y niñas por la llegada de Papá Noel parece un acto que no se elimina ni suspende. Es así como las jugueterías disfrutaron durante toda la semana de consultas y ventas por parte de padres y otros parentescos que consiguieron el regalo para los menores de la familia. Sin embargo, ésta realidad no oculta un dato relevante: las ventas son menores en relación a los años anteriores y así lo afirmaron los propietarios del rubro.

La nota completa en la edición impresa de este sábado en Diario EL POPULAR