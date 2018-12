Navidad intensificó el movimiento y el ritmo de ventas en las jugueterías locales

125219

Los propietarios consultados por este Diario confirmaron que la actividad creció en relación al resto del año y explicaron las principales consultas. Sin embargo señalaron que hubo una baja de ventas en comparación a las fechas especiales de años anteriores.

Navidad y la llegada de Papá Noel están a la vuelta de la esquina. Y, lógicamente, el rubro que disfruta esta fecha del año tiene que ver con las jugueterías locales que cuentan con un aumento de las ventas más allá de la situación económica general.

Se cierra un 2018 que no fue sencillo -sobre todo para las economías hogareñas-. Sin embargo, el regalo para niños y niñas por la llegada de Papá Noel parece un acto que no se elimina ni suspende. Es así como las jugueterías disfrutaron durante toda la semana de consultas y ventas por parte de padres y otros parentescos que consiguieron el regalo para los menores de la familia. Sin embargo, ésta realidad no oculta un dato relevante: las ventas son menores en relación a los años anteriores y así lo afirmaron los propietarios del rubro.

La fecha es un aspecto fundamental a la hora de considerar las causas del aumento de la actividad para el rubro en relación al resto del año. Incluso, los dueños de jugueterías confesaron que la fecha más fuerte del año es la actual, superando las expectativas que ellos mismos se crean cuando llegan los Reyes Magos. "Siempre se vende mejor para Navidad que para Reyes. El principal regalo es ahora", señaló Sandra Casagrande, propietaria de un importante local olavarriense.



"No hay una locura de movimiento porque es un año atípico en relación a lo económico. Los sueldos a veces no alcanzan y el juguete aumentó como el resto de las cosas. Pero las ventas están, la gente se acercó durante toda la semana al comercio. En el balance final veremos cómo nos fue concretamente", confesó. "La venta fue importante pero en esta última semana", señaló Ricardo, propietario de una de las principales y tradicionales casa local de juguetería.



Principales consultas y formas de pago



Según confirmaron propietarios del rubro, las principales consultas pasan por los productos televisivos. Es decir, por aquellos juguetes que cuentan con publicidad o promoción a través de dicho medio audiovisual. Sin embargo, de consultas al proceso de compra hay un enorme paso.



"Las mayoría de las consultas son sobre lo televisivo, pero no es el boom de compra. Siempre se vende más lo otro que es un poco más accesible. Los chicos ven tele y los juguetes que allí se difunden. Y lo quieren. Pero el panorama de compra es otro por los precios", ratificó Sandra Casagrande.



En este contexto, lo 'alternativo' gana un lugar y se convierte en una de las opciones más fuertes para el comprador. "Van a algo que saben que al nene le puede gustar", agregó.



A su vez, los clientes pueden disfrutar de diferentes formas de pago, los cuales ofrecen mejores posibilidades para obtener un determinado regalo pensando en la llegada de Papá Noel. El comprador evalúa las diferentes alternativas para luego tomar la mejor decisión para su economía personal.



"Tenemos promociones, pago con todas las tarjetas, el ahora 12 y también el programa de 6 cuotas, y con todo ésto se engancha la gente. Es una forma que los propietarios tenemos para vender mejor. El cliente prefiere pagar con tarjeta como VISA o Máster con cuotas sin interés", declaró Sandra Casagrande.



Baja en relación a los últimos años



El panorama muestra cambios cuando se compara el momento actual con lo que se vivió en tiempos anteriores. Según le confiaron a este Diario diferentes dueños de jugueterías, las ventas están pero son menores a que lo se reflejó en los últimos años.



Todos coinciden en que la pérdida del poder adquisitivo en las familias produjo una imagen diferente a lo que se vivió en otras previas a la Navidad, sin dejar de lado el aumento que se registró en los variados juguetes de producción nacional. En este aspecto, las subas se dieron en un 10, 15 o 20 por ciento según el producto.



"La actividad bajó. En el Día del Niño del 2018 se vendió menos que en otros años. Es todo por lo mismo, el sueldo se achicó en cada familia. Y los precios aumentaron como sucedió en todos los rubros. Podemos hablar de un 15 por ciento a nivel general, pero varía según la marca y el producto", sostuvo la dueña de una juguetería local.



Ricardo, otro propietario de comercio, también se refirió a la suba de precios e hizo una excepción. "Las fábricas nacionales fueron llevando los precios en función a la inflación anual. Fueron aumentando según ese porcentaje. Pero en lo importado fue diferente, la mayoría no aplicó la devaluación en juguetes, más allá de su pago con el dólar. Éste fenómeno no sucedió nunca", especificó .



En el cierre, Ricardo confirmó la tendencia dicha anteriormente. "Indudablemente las ventas no se dieron como en años anteriores, en donde se vendieron juguetes con un tiempo de anticipación y con reservas. O por lo menos eso nos pasó a nosotros anteriormente. En el 2018 las ventas se hicieron ésta semana, que es la última antes de Navidad. Y ésto no se equipara a lo que sucedió en otros años y las razones son claras. La gente perdió poder adquisitivo", explicó. Y en su comercio personal, Ricardo comentó que necesita "una rotación de público importante desde comienzos de diciembre para definir un buen proceso de ventas. Y ésto no sucedió".