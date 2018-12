Claas: una experiencia tecnológica que se consolida

125233

Jornada en Sunchales

En la última edición de Experiencia Forrajera y en Cosecha volvió a reinar el clima colaborativo que hace de estas reuniones un espacio único para intercambiar opiniones, aprender del otro y ser más eficiente.

Experiencia Forrajera y en Cosecha ya es un clásico del calendario agropecuario. La jornada organizada por Claas se ha convertido en un lugar donde productores, asesores y contratistas no solo se capacitan en las últimas tecnologías, también comparten experiencias y se acercan a las propuestas de otras empresas.

"Hace 8 años que estamos haciendo estas demostraciones a campo. Se trata de una exposición muy dinámica donde trabajan muchas compañías como KWS, BASF, Jacto, Mainero, Cestari, Richiger. Entre todas hemos formado un gran equipo que trabaja a la par con convencimiento", asegura Reynaldo Postacchini, vicepresidente de Claas Argentina.

Novedades

Ante una importante cantidad de público, en cada edición las empresas exponen la mejor tecnología en forrajes y cosecha. En esta oportunidad, Experiencia fue elegida por Mainero para presentar por primera vez en el campo su Segadora 6071, y lo hizo acompañada de otro nuevo producto: la rotoenfardadora 5887.

"La primera es una novedad total en el mercado", afirmó Marcos Formica, del área de asistencia técnica y desarrollo de la compañía.

Su lanza pivotante de tiro central le permite desplazarse a la izquierda y derecha del tractor en las cabeceras, lo que genera un corte más de frente y mucho más versátil. Además, posee un sistema de acople a la barra de tiro "Gyrodine" que le otorga más maniobrabilidad y movilidad.

En tanto, la rotoenfardadora que obtuvo recientemente el premio Ternium Expoagro por su atador de red, posee un sistema de alimentación que no requiere de mandos y elimina los potenciales efectos negativos por acumulación de material en la cámara de compactación.

Las casi 300 personas que asistieron a la jornada también pudieron ver en acción la segadora Disco 1100 RC de Claas, que recientemente entró al libro Guinness por batir la marca mundial de corte alfalfa (140 hectáreas de alfalfa en apenas 8 horas).

Más fierros

Pero no son los únicos fi erros que se pudieron ver en la primera parada a campo que tuvo como protagonista a la alfalfa. Por allí también rodaron los acoplados Fontanini, de 40 metros cúbicos y 7,5 metros de largo, especiales para trabajos forzados e intensivos; y la embolsadora de forrajes Richiger R10-230D, para bolsas de 9 y 10 pies.

Tampoco podía faltar el resto de la tecnología de avanzada de Claas, representada esta vez por el rastrillo giroscópico Liner 3500, de gran capacidad de trabajo gracias a sus brazos telescópicos que permiten un ancho de labor de 9,90 a 12,50 metros en una sola pasada; la megaenfardadora Quadrant 3200 RF, que logra realizar un heno de alta calidad y con excelente capacidad; y la picadora Jaguar 940 (línea 498) provista de un tambor V-MAX de 24 cuchillas, que ofrece un excelente corte, menor consumo de combustible, transporte del material en forma homogénea y con solo dos tornillos por cuchilla es de muy fácil mantenimiento.

El momento oportuno

En alfalfa se trabajó con dos materiales provistos por la firma KWS: Ruano y Mecha. La primera, un Grupo 10 de alto potencial de rendimiento, ideal para hacer rollos, fardos o megafardos; la otra, un Grupo 9 también de alta producción.

"Son consideradas de elite en el mercado, de muy alta calidad y con muy buenas características sanitarias", agregó Gastón Añez, representante del semillero.

"Hay que tratar de realizar el corte de alfalfa en el momento oportuno, no superando el 10% de floración, pero fundamentalmente viendo que el estado de rebrote no tenga más de 5 centímetros. Así no se afecta la producción de los siguientes cortes y a su vez se aprovecha buena parte de los nutrientes", recomendó Federico Sánchez, del INTA Manfredi.

A su vez, propuso cortar el forraje realizando un preoreo para perder entre 15 y 20 puntos de humedad y poder ensilar con 40% de materia seca. En otro apartado de su exposición, aconsejó la incorporación de cultivos de invierno, que son una excelente fuente de fibra y encajan muy bien en las rotaciones de cultivos.º