La producción de leche crecerá un 4% interanual pese a la crisis

125236

22.12 Lechería

La producción de los tambos argentinos cayó 0,9% en noviembre, con respecto al mismo mes del año pasado, según el tablero de comando sectorial que elabora mensualmente la Dirección Nacional de Lechería.

En total, los establecimientos lecheros enviaron a las usinas 942,6 millones de litros. Fue la primera variación negativa en 12 meses, desde octubre de 2017, de acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA). De todos modos, el desempeño acumulado en lo que va de 2018 es 4,5% superior al del ejercicio anterior.

La OCLA estima que el año cerrará con una producción acumulada en torno a 10.500 millones de litros; un aumento del 4 por ciento interanual explicado fundamentalmente por la suba de las exportaciones.

"Si analizamos el balance lácteo donde el consumo doméstico per cápita tuvo una leve baja compensada en cierta medida por el incremento población, y los stocks no sufrieron variaciones (al contrario serán posiblemente levemente negativos), podemos concluir que todo el incremento de producción fue canalizado por vía de la exportación, que llevaría la participación de estas en el destino de la producción total, del 14,7 por ciento en 2017 al 18,519 por ciento en 2018", explica la OCLA

No obstante, este empuje exportador aún no alcanza para revertir la ecuación negativa que vienen sufriendo los tambos y que han sumido a la lechería en una crisis que no encuentra salida.