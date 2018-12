Argentina concretó el primer embarque de carne a EE.UU.

125238

Se enviaron 500 kilos de bife a Miami. Lo anunciaron los directivos de Swift Argentina durante un encuentro con Etchevehere.

La empresa Swift de Argentina concretó la partida del primer embarque de carne vacuna a los Estados Unidos después de 17 años: 500 kilos de ojo de bife a Miami por vía área.

La noticia fue anticipada al secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere por los empresarios de Swift, João Luis Sampaio, y a Miguel de Achával, presidente de la empresa en Argentina.

"Es una satisfacción enorme que a sólo 15 días de haber anunciado la reapertura del mercado estadounidense ya se concrete la primera exportación. Además, con cortes de alto valor para un mercado con gran potencial lo que se traducirá en mayor empleo para cada rincón Según el Observatorio de la Cadena Láctea, se debe a las exportaciones.

No obstante, este empuje exportador aún no alcanza para revertir la ecuación negativa que vienen sufriendo los tambos y que han sumido a la lechería en una crisis que no encuentra salida.

La producción de los tambos argentinos cayó 0,9% en noviembre, con respecto al mismo mes del año pasado, según el tablero de comando sectorial que elabora mensualmente la Dirección Nacional de Lechería.

En total, los establecimientos lecheros enviaron a las usinas 942,6 millones de litros. Fue la primera variación negativa en 12 meses, desde octubre de 2017, de acuerdo al Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA).

De todos modos, el desempeño acumulado en lo que va de 2018 es 4,5% superior al del ejercicio anterior.

La producción de leche crecerá un 4% interanual pese a la crisis de la Argentina", señaló Etchevehere.

Asimismo, recalcó la importancia de la articulación público - privada que permite que ante cada nuevo avance político, el sector privado responda rápidamente con inversiones.

"El 2018 será recordado como un año histórico en el mercado exportador cárnico. La Argentina se consolida como el 6° exportador mundial, segundo dentro del Mercosur, y un año donde las exportaciones bovinas crecieron 70,1%" remarcó el secretario de Gobierno.

Desafío Por su parte, los directivos de Swift ponderaron el desafío de poder abastecer con productos cárnicos de alta calidad a Estados Unidos, el mayor importador de alimentos del mundo.

La Argentina contará con un beneficio de acceso de una cuota de 20.000 toneladas anuales que puesta en valor representaría 150 a 180 millones de dólares, y las exportaciones que superen ese volumen deberán abonar un arancel de ingreso de 26,4%.

Se estima que el 80% del producto a exportar sería carne magra que demanda la industria estadounidense para la producción de hamburguesas y que no es producida en cantidades suficientes por los productores estadounidenses. El 20% restante serían cortes de alta calidad, como el que se embarque esta noche, productos "Premium" con características especiales. Estados Unidos autoriza la importación de todos los cortes de la carcaza, deshuesados, con excepción de la cabeza, pezuñas y menudencias.

La reapertura de este mercado ha sido producto del trabajo conjunto entre la Secretaría de Agroindustria de la Nación, el Ministerio de Producción y Trabajo, y la Cancillería a través de la Embajada argentina en los Estados Unidos, y el Senasa entre otros organismos que con este hito contribuyen al fortalecimiento de la relación comercial entre los Estados Unidos y el gobierno del presidente Macri.

Historia

Estados Unidos suspendió las compras de carne argentina en 2001, cuando se declaró un brote de fiebre aftosa, y mantuvo esa prohibición muchos años después de que el país sudamericano revirtió su situación sanitaria a la condición de libre de aftosa con vacunación.

Por ese motivo, la Argentina denunció a Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio -una movida que financió el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva)que en 2015 falló a favor del restablecimiento de las exportaciones. Recién este año el gobierno estadounidense aceptó esa decisión.

"Progreso colectivo"

El secretario general de la Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados, Alberto Fantini, aseguró en Córdoba que "la apertura de nuevos mercados para la actividad debe significar progreso para toda la sociedad", al asumir un nuevo mandato hasta 2023.

Durante el 46º Congreso Nacional Ordinario realizado en Villa Carlos Paz, el dirigente gremial sostuvo que "la oportunidad de apertura a nuevos mercados cárnicos internacionales debe significar progreso para todos, y no solo para algunos pocos".

Fantini fue respaldado para cumplir su nuevo mandato por la totalidad de los 900 delegados que asistieron al encuentro en representación de más de 70 filiales gremiales.

Los trabajadores ratificaron también la vigencia del único convenio colectivo de la actividad para las ramas de la carne roja, blanca, avícola, cerdos y chacinados.

La Federación, única signataria nacional de esa herramienta convencional, presentó también "un pormenorizado informe sobre la realidad de la industria, las complicaciones que enfrentó a lo largo de 2018 y las tareas realizadas por el gremio", afirmó Fantini.

Además, el dirigente expresó "preocupación" ante "la iniciativa de productores para exportar ganado vivo", y explicó que ello solo sería viable si "se ajustase a una adecuada reglamentación que no afecte el valor agregado que suma la industria argentina".

"El sector tiene ganancias más que suficientes para afrontar la pérdida del poder adquisitivo que sufrieron este año los trabajadores", concluyó el sindicalista.