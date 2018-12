Asamblea y brindis de fin de año de la Federación fomentista

125251

Fue efectuado en el marco de la última asamblea, en la Sociedad de Fomento Dámaso Arce

Fue ponderada la participación en el Consejo de Seguridad. También el apoyo recibido desde Coopelectric. Se resaltó la colecta solidaria de alimentos y la creación de la Mesa de Emergencia. Lamentan la falta de respuestas del Municipio.



La última asamblea de delegados de la Federación de Sociedades de Fomento y Juntas Vecinales de Olavarría, concretada en la sede de la Sociedad de Fomento Dámaso Arce, fue el ámbito propicio para realizar un balance de lo actuado en el primer año de gestión de la actual conducción, reunión que fue abierta a la participación de los vecinos, quienes además se sumaron al brindis de fin de año.



Entre los logros, se ponderó la participación "activa" del subsecretario de Seguridad de la entidad, Gastón Iraguenpagate, en las reuniones del Consejo de Seguridad, "llevando las inquietudes de los fomentistas en cuanto a la materia". Asimismo, se valoró "el acompañamiento de la Fiscalía General de Azul, a cargo de Marcelo Sobrino y su colaboradora, Guadalupe Barraza, con quienes se han llevado a cabo varias charlas" para asesorar a los vecinos.



Otra de las cuestiones resaltadas por los dirigentes fue la reunión mantenida con el Consejo Administrativo de Coopelectric, "quienes se mostraron con total predisposición a trabajar en conjunto con esta entidad y con cada comisión fomentista en cuanto a temas donde sea competente" la Cooperativa.



También desde la Federación se impulsó "la primera colecta solidaria de alimentos, junto a Red Solidaria local". La actividad se concretó a lo largo de "tres días intensos, con la colaboración de más de 100 voluntarios en los supermercados", desde donde "nos brindaron sus instalaciones para lograr el objetivo". Se resaltó que también participaron artistas locales y artesanos para recaudar "mercadería que superó nuestras expectativas, para asistir a 4 comedores, 3 merenderos y más de 100 familias con un bolsón de mercadería".



Esa iniciativa fue un indicio de las penurias de muchas familias para acceder a los alimentos básicos. Por esa razón "en septiembre fuimos contactados por referentes barriales, de comedores y merenderos, y conformamos la 'Mesa de Emergencia', uno de cuyos mayores logros fue evidenciar que el aporte de la tarjeta alimentaria no había sido actualizado y que su importe estaba devaluado". Lo cual incidiría "como presión al Ejecutivo para que días después duplicara tal prestación, la cual sigue siendo baja".



Debido a los "altos costos de los servicios básicos, encontramos que en noviembre de 2016 el HCD aprobó un proyecto de adhesión a una ley nacional que regula una tarifa diferenciada para entidades de bien publico. Les acercamos luego esa herramienta a los fomentistas que cuentan con un espacio físico, aunque muchos de esos espacios aun hoy siguen sin lograr el reconocimiento municipal, requisito fundamental para que las prestadoras de servicios otorguen ese beneficio".



La dirigencia de la Federación resaltó lo actuado para acrecentar la vida institucional de la entidad, donde "logramos concretar mes a mes la reunión junto a los delegados fomentistas, logro que hace mucho tiempo no se concretaba, y que defendimos pese a los hostigamientos recibidos por parte de algunos dirigentes".



También se acompañó el proyecto " 'Mujeres Protagonistas', propuesto por Soledad Restivo y Patricia Pérez, referentes del Grupo de Estudios en Comunicación Cultura y Género (GECCyG) de la Facultad de Ciencias Sociales". Dicha actividad "estuvo orientada a la economía social y solidaria como herramienta para la transformación hacia la autonomía que busca contribuir a consolidar las economías de las mujeres vinculadas con proyectos autogestivos, talleres que se llevaron a cabo en varias entidades fomentistas".



Por último, se expuso la participación en asambleas de renovación de comisión directiva de las varias juntas vecinales y sociedades de fomento de nuestro medio. En ese contexto, destacaron "lo que se puede hacer desde este espacio, porque decidimos defenderlo, no por nosotros sino por los que vienen y por respeto a los que construyeron esta Federación en el tiempo".



Con los papeles al día



En clara alusión a declaraciones efectuadas días atrás por Oscar López, presidente de la Junta Vecinal 4 de Octubre, desde la comisión directiva de la Federación sostuvieron que la entidad "no está floja de papeles", para aclarar que "desde la oficina de Relaciones con la Comunidad, se pidió cumplimentar determinados documentos para que nos vuelvan a otorgar el estatus de entidad de bien publico".



En definitiva, luego de varias idas y vueltas "logramos cumplimentar lo requerido, aunque al final nos dijeron explícitamente que no nos iban a otorgar tal reconocimiento, y ése es el argumento que otros toman hoy para ningunear lastimosamente a esta entidad".



En ese sentido, plantearon que "el reconocimiento de entidad de bien público sólo es útil para aquellas entidades que, al contar con un espacio físico, pueden ser exentas del cobro de alguna tasa municipal, lograr una tarifa diferenciada de servicios básicos o la obtención de créditos para las mejoras edilicias", pero la "Federación no cuenta con espacio propio".