Gran despliegue policial por inconvenientes en un tren

Policiales

En un confuso episodio este sábado, y según supo El Popular, una formación de trenes que se encontraba realizando maniobras en cercanías de la Avenida Pringles y calle 12, debió ser asistida por personal policial tras desengancharse un vagón.



Ocurrió en la mediatarde de este sábado cuando una formación de trenes encabezados por la locomotora 2002 se encontraba realizando maniobras y según se relató habría recibido piedrazos.

Esta situación suele ser regular indicaron testigos a El Popular, sin embargo, en esta ocasión fue especial porque el hecho habría originado que uno de los vagones se desenganchara.

Afortunadamente no se resgitraron heridos, aunque debió intervenir personal policial en el lugar y hasta efectivos de la Policía Federal ya que las vías son jurisdicción nacional. Asimismo vale aclarar que el inconveniente no se dio en el cruce de calle por lo que el tránsito no estuvo afectado, aunque los operativos para reestablecer la marcha fueron árduos.