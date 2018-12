Vidal: "hoy tenemos 1.800 obras terminadas y 1.100 en ejecución"

125297

Política

La gobernadora concedió una entrevista a la Agencia de Noticias DIB sobre el impacto de la crisis económica y los caminos que se plantea el oficialismo para intentar superarla.



En medio de la agitación del cierre del año más complicado desde que comenzó su gestión, la gobernadora María Eugenia Vidal conversó con DIB sobre el impacto de la crisis económica y los caminos que se plantea el oficialismo para intentar superarla.

También explicó por qué está bajo análisis el desdoblamiento de las elecciones y definió similitudes y diferencias políticas con el gobierno nacional. Además, dio definiciones sobre corrupción, partidización de la justicia y defendió medidas controversiales, como le legalización de juego online.

Respecto de 2015, hay más pobreza, más desigualdad y se multiplicó el endeudamiento. ¿El camino es profundizar el rumbo, como dice el Presidente?

Hace menos de un mes estuvieron todos los presidentes de los principales países del mundo, y todos le dijeron al presidente que este es el camino correcto. Países con distinta ideología, desde EE.UU. China, Canadá, Francia, todos países a los que nos queremos parecer y todos coincidieron en que este era el camino. Sigo creyendo que lo que tenemos que lograr es que esta crisis no sea una más sino la última.

El riesgo país llegó esta semana a 822 puntos, solo uno menos que en 2014, antes de salir del default. ¿Le preocupa que haya una nueva crisis en el futuro cercano, un default en 2020?

Hasta que no haya una recuperación, con creación de empleo, con baja de la inflación y de la pobreza, yo me voy a preocupar. Pero confío en que el año que viene vamos a ver una recuperación.

Hace poco dijo que si no se indexa el Fondo del Conurbano no se puede sostener el nivel de obra pública. ¿Ya tiene certezas al respecto?

Quedamos con el Presidente en que lo vamos a definir el año que viene.

¿Son $19 mil millones los que están en juego? ¿Bajo qué formato deberían llegar?

Lo vamos a definir juntos, así como definimos la recuperación del Fondo después de años de abandono de la provincia e indiferencia de gobernadores.

En este presupuesto solo hay obras "nuevas" por $ 850 millones. ¿Si bien por "arrastre" en 2019 podrían ejecutarse hasta 30 mil millones, esa cifra tan escasa no anticipa una paralización real casi total en 2020?

Tenemos todo el año que viene para generar proyectos nuevos. Podemos llevar las licitaciones hasta el punto de la adjudicación, cosa que arranquen directamente en 2020. Creo que el equipo está listo para eso. Ahora, me parece de enorme valor que hoy tenemos 1.800 obras terminadas y 1.100 en ejecución.

En nivel de tasa de interés paralizó las obras que se iban a hacer bajo PPP. Muchas son viales y pasan por la provincia. ¿Eso no se va a hacer?

Eso es para obras que no empezaron, que no estaban adjudicadas. Para las que están en ejecución, se van a hacer igual. Las rutas 3 o 5 se van a hacer igual, por ejemplo.

¿La legalización del juego online, que se incluyó en el Presupuesto, no es contradictoria con su discurso sobre combatir el juego en general?

Yo he tenido no solo un discurso sino una acción concreta contra el juego. La legalización no va a hacer que más gente juegue, sino lo contrario. Hoy juega cualquiera, un menor, un beneficiario de un plan social. Con la ley, como se va a regular, va a bajar la cantidad de gente: no cualquiera va a poder ofrecerlo y podemos garantizar con los cruces de bases de datos que tenemos que no cualquiera accederá al sistema. Incluso, si hay una persona que está jugando de manera adictiva será bloqueada. La eliminación fracasó en el mundo. Los países más avanzados optaron por regularlo.

¿Ante la cuestión de hecho que no puede evitarse, la regulación sería el mal menor?

Por supuesto.

¿Y por qué no aplicar esa lógica a las drogas?

No, ahí el Estado todavía tiene mucho por hacer para mejorar la represión del narcotráfico.

Desde que asumió, en la Provincia hay unos 61 mil empleados estatales menos, aunque no hubo despidos masivos. ¿Estaba sobredimensionado el Estado, cual es el planteo hacia adelante en este tema?

El detalle numérico no lo tengo en la cabeza. Pero en términos generales, es así porque hubo más jubilaciones y también más controles. Hoy el que no va a trabajar no cobra el sueldo. No comparto ninguna política de despidos masivos, pero hay que mejorar la capacitación y la distribución: hay lugares donde sobre gente y otros donde falta. El ingreso tiene que ser por mérito y no por acomodo. Ese es el camino.

Roberto Baradel ya anticipó que podrían no comenzar las clases. ¿Qué responde?

Yo creo que si alguien que todavía no recibió una propuesta ya está diciendo que podría no comenzar las clases, claramente está mostrando una intencionalidad política. El paro no es el camino, mucho más cuando en la Provincia hay 20 gremios que bajo las mismas condiciones acordaron, abrieron el diálogo, no hicieron un solo día de paro y le siguieron dando sus servicios a los bonaerenses.

Pero aún según cálculos de su gobierno, los más "conservadores", el salario estatal cayó entre 5 y 6 puntos.

Por eso yo primero quiero agradecerles a los estatales, porque han hecho un esfuerzo enorme, como el resto argentinos, porque esta es una situación que se replica en otros sectores, públicos y privados. Hicimos la mejor oferta posible y tratamos de que lo que la gente se lleva en el bolsillo esté mucho más cerca de la inflación que el porcentaje que pudimos dar, por eso el bono de $7 mil.

¿Sigue creyendo que en el conflicto de Astilleros y en la tragedia de Moreno hubo aprovechamiento político?

En Astilleros hubo violencia, y vuelvo a decir que no vamos a cerrarlo ni a despedir gente. En Moreno hubo aprovechamiento político, pero de sectores gremiales. Muchos no quisieron abrir escuelas que estaban en condiciones. Por supuesto que la pérdida de vidas es irreparable y eso nos queda como huella a todos.

Durante su gobierno ocurrieron las dos tragedias en comisarías más importantes de la historia bonaerense, en Pergamino y Transradio, con al menos 17 muertos. ¿Por qué?

Hay un problema estructural, la superpoblación en cárceles, anterior a nuestro gobierno, que se agrava en la medida que hay ahora una policía que trabaja mucho mejor y hay más detenidos. Nosotros nos dimos una política: al fin de nuestra gestión habremos construido 3 mil nuevas plazas y apuntamos a la reinserción. Hoy 7 de cada 10 detenidos estudia o trabaja. En el caso de Pergamino hay un comisario detenido, con responsabilidad penal. Yo me reuní con las madres de los chicos que murieron y les garanticé que no iba a haber impunidad. En Esteban Echeverría nos pusimos a disposición del fiscal desde el primer día. Hay videos de lo que pasó, y evidencias de las responsabilidades.



Mensajes y diferencias

En junio de este año tuvo una audiencia privada con el Papa Francisco en Roma y, dos semanas después, recibió críticas durísimas de titular de la Pastoral Social, el obispo Jorge Lugones, en Mar del Plata. ¿Vincula los dos episodios?

No, de ninguna manera.

¿La Iglesia prefiere las políticas del kirchnerismo?

Hablar de la Iglesia es muy amplio. Seguramente los obispos, más allá de su tarea pastoral, tienen una opinión sobre cada gobierno. Yo creo que es esa tarea pastoral lo que debe primar. Y que cuando un obispo habla de pobreza, narcotráfico o corrupción son temas de la Iglesia y está muy bien que lo hagan. Porque eso es la Iglesia, estar junto al más débil.

Se ven diferencias en su manejo político respecto del nacional. ¿Por qué en Provincia se puede acordar con Sergio Massa y en Nación no?

No creo que no se pueda acordar en Nación, pero las realidades son distintas. No hay diferenciación, hay coyunturas y frente a cada una cada gobierno elige el camino más más fácil para llegar a su objetivo.

Pero da la impresión de que usted tiene una mirada más abierta hacia el peronismo que la que existe en Nación.

No, siento que somos un espacio de diálogo en general. Tan de diálogo somos que nuestras distintas posiciones se ven públicamente, que Lilita Carrió puede decir lo que quiera decir, igual que los radicales. Eso hace más fuerte a Cambiemos.

Los radicales, que fueron muy críticos a nivel nacional, no lo fueron en la provincia.

Creo que Cambiemos es un ejemplo en la Provincia. Nos consolidamos como un único bloque. Mi relación con el vicegobernador es excelente. Los intendentes radicales trabajan con nosotros como cualquier intendente del PRO, para mí no hay ninguna diferencia.

¿Esa buena relación con Daniel Salvador implica que si decidiese postularse a la reelección él sería nuevamente su compañero de fórmula?

Tengo una buena relación política y personal con él. También hay buenos candidatos a vicegobernador fuera de su figura. Las dos cosas son ciertas.

El mismo día del procesamiento contra Cristina Kirchner, el PJ Bonaerense la acusó a usted de estar detrás de la condena al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, por corrupción. ¿Hay un uso partidario de la Justicia?

En Argentina afortunadamente entramos en una época en que ya no hay privilegios y todos nos tenemos que presentar a la Justicia y somos iguales ante la Ley, desde el hermano, el padre y un primo del Presidente hasta cualquier intendente pasando por mí. Cada vez que un político tiene una causa judicial tiene que dejar de culpar a otro político y hacerse cargo, presentarse y si es inocente tiene muchas instancias para que terminen definiendo.



El Desdoblamiento: "Lo debatiremos donde haya que debatirlo"

Impulsó ítems de reforma política como el final de la reelección indefinida de intendentes y acompañó la ley de paridad en listas legislativas. ¿Podría en la elección de 2019 avanzarse en la eliminación de las listas sábana en las categorías provinciales?

No nos lo planteamos todavía, pero todo está sujeto a discusión.

Esa alternativa está directamente vinculada al desdoblamiento de la elección a Gobernador. ¿Eso implica que avanzarán por ese lado?

Todas las opciones están arriba de la mesa y todas pueden ser consideradas.

Un cambio de reglas tan cerca de las elecciones parece contradecir el discurso institucionalista del PRO. ¿Por qué lo están analizando?



Primero porque todas las opciones deben ser analizadas antes de una elección. Segundo, porque en realidad eso ya ocurrió en la provincia de Buenos Aires, no sería la primera vez. Además, en el calendario electoral creo que hay catorce provincias donde va a elegirse de manera desdoblada. Es una definición más de la política que de la gente, la debatiremos donde haya que debatirla. (DIB)