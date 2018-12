La Comisaría Primera tiene nuevo titular y se prevén más cambios

125299

Policiales

Con la presencia del Jefe Distrital de Policía, el saliente Gustavo Demarco y el entrante Martín Zapata, dialogaron con los medios. La subcomisaria Silvana Lestani pasaría a cumplir funciones como segunda jefa en la dependencia del centro de la ciudad.



Este lunes por la mañana y ante los medios de comunicación presentes, tuvo lugar el acto para hacer efectivo el cambio de autoridades al frente de la comisaría Primera, una de las dependencias más importantes de la ciudad.



Por esto, el subcomisario Martín Angel Zapata reemplaza al comisario Gustavo De Marco, quien había asumido este cargo en marzo pasado pero situaciones personales solicitó un cambio de funciones. El comisario azuleño pasará a desempeñarse en la Jefatura Distrital.

Quien tomó la palabra en una primera instancia, fue el Jefe Distrital de Policía, Carlos Roldán, que se mostró agradecido con De Marco. "Me ha acompañado en esta dura tarea de la prevención. Sabemos que no es para nada menor estar al frente de la dependencia Comisaría Primera. Es un gran desafio. Cuando me hice cargo me encontré con él y fue un placer trabajar además con otras dependencias descentralizadas y estuvo a la altura de las circunstancias".



Sobre el pedido de cambio de tareas, Roldán explicó que "hemos tenido una charla amena con respecto a los problemas familiares que venía afrontando", por lo cual se decidió su reemplazo.



Agregó que para estas funciones "hay que estar acá al ciento por ciento" y según lo hablado con De Marco, "no se encontraba en condiciones de seguir por problemas netamente personales".



Realizado el "relevamiento y personal que me estaba acompañando en la gestión decidí ofrecer la (Seccional) Primera al subcomisario Martín Zapata que estaba en la parte judicial del Distrito. Aceptó la propuesta y el va a estar a la altura de las circustancias".



Finalmente le agreadeció a De Marco su gestión mientras que a Zapata le expresó el total apoyo constante en el nuevo espacio que ocupará.

Luego, De Marco aseveró que "fue una decisión difíci la que me tocó tomar porque desde el primer momento que me había puesto el anterior jefe Messineo era una de las dependencias más complejas de la zona, una de las más difíciles de comandar por cuestiones de conflicto".



Sobre Roldán dijo que "cuando se hizo cargo me siguió dando todo el apoyo. Para estar en una dependencia tenemos que estar con todas las fuerzas y ganas y esa fuerza se debilitó un poco y antes de no cumplir correctamente y quedar mal con mis superiores, mis pares y la sociedad, decidí hablarlo para plantear la situación y creí que era la mejor forma dar un paso al costado".

Continuó agradeciendo al pueblo. Me voy con mucha amistades de la ciudad" aunque continuará prestando servicios en la Jefatura Distrital.

Por su parte, Zapata dijo que agradecía "la confianza que ha depositado en mí el jefe de Distrito y a la ciudad de Olavarría.

Finalmente y tal como adelantó El Popular en su edición de domingo, entre miércoles y jueves, llegaría la designación para que la actual jefa de la seccional de Sierras Bayas, pase a cumplir funciones como segunda en la seccional encabezada ahora por Zapata.

La subcomisario Silvana Lestani dejará el cargo que viene cumpliendo desde abril pasado cuando reemplazó en esta dependencia al comisario Diego Lemma. Si bien autoridades policiales de nuestra ciudad destacaron que "viene haciendo un excelente trabajo en Sierras Bayas", la decisión se tomó porque el objetivo es que acompañe como segundo jefe a Zapata.



En este marco se indicó que Lestani será reemplazada por el subcomisario Mauricio Pellendier, quien actualmente cumple funciones en la seccional Primera. Pellendier además fue jefe durante unos 10 meses del destacamento de Sierra Chica, hasta abril pasado, cuando se determinó que se traslade a la comisaría Primera para acompañar la gestión de Gustavo De Marco.