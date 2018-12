El año próximo habrá 19 feriados, incluyendo tres "puente"

125360

Información General

El Gobierno Nacional ya difundió el calendario oficial del próximo año, donde se incluyen las fiestas católicas, judías y armenias.

Un total de 19 días no laborables, además de otros 15 que sólo abarcarán a las comunidades judía, armenia e islámica, y la sumatoria de otros tres feriados que serán "puente". Así estará constituido el calendario de feriados para el año 2019, según lo confirmó durante la semana pasada y a través de la publicación respectiva, el Gobierno Nacional.



El 1 de enero será el feriado inicial del 2019, durante el cual se conmemora el comienzo de un nuevo año. Lo seguirán el 4 y 5 de marzo, por el festejo de los carnavales y el 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que, en esta oportunidad, cae domingo.



En abril serán feriados el 2, Día del Veterano y de los Caídos en las Guerras de Malvinas, y el viernes 19, que es un día santo previo a las Pascuas. En el caso de quienes profesen la religión judía, los días 20, 21, 25, 26 y 27 no serán laborables, ya que se celebran las Pascuas. Además, el 24 se recordará el genocidio sufrido por el pueblo armenio.



Cabe destacar que la legislación argentina diferencia entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables, que incluyen exclusivamente a personas que profesen la religión judía e islámica y a la comunidad armenia.



Mientras tanto, en el quinto mes del año, sólo habrá feriado el 1º, Día del Trabajador, y el 25, día de la Revolución de Mayo. La siguiente fecha no laboral será el 4 de junio, en el caso de la comunidad islámica, por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, además del 17, cuando se recordará al general Martín Miguel de Güemes, y el 20, aniversario de la muerte de Manuel Belgrano.



En julio tendrá lugar el primer feriado puente, comprendiendo los días 8 y 9, en conmemoración al Día de la Independencia. El segundo llegará en agosto, con el paso del feriado del sábado 17, aniversario de la muerte de José de San Martín, al lunes 19, al considerarse tal fecha un feriado con fines turísticos. Además, para los islámicos, tampoco serán días laborales el 11, Fiesta del Sacrificio, y el 31, Año Nuevo.



Septiembre sólo tendrá dos feriados, exclusivamente destinados a las personas que profesan el judaísmo: el 29 y el 30, cuando celebran su Año Nuevo. En cuanto a octubre, el 12, Día del Respeto de la Diversidad Cultural, cae sábado, por lo que se pasará al lunes 14. Además, para la comunidad judía también será feriado el 1, 8 y 9.



Por último, en noviembre se computará como feriado el 18, Día de la Soberanía Nacional, y el año cerrará con un descanso el 8 y 25 de diciembre.