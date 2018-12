Necochea: convocan a una marcha para que no bajen vehículos a la playa

125365

Policiales Murió un niño atropellado de 2 años

La movilización se dará después de la muerte de un nene de dos años. Una mujer que conducía una camioneta dio marcha atrás y lo atropelló.



El reclamo es de larga data aunque cobró un fuerte impulso en las últimas horas, luego de producirse la tragedia en cercanías del parador Karamawi, donde un nene de 2 años falleció atropellado por una camioneta que circulaba por la arena.A través del sitio de activismo Change.org un grupo de vecinos promueve la junta de firmas digitales para reclamar por la prohibición de la circulación de vehículos a motor en las arenas de todas las playas del distrito.La petición acumula más de 600 firmas y asegura que "no se debe esperar estás tragedias para que las cosas cambien. No se puede estar en la playa y tener el comportamiento como si estuviéramos en medio de la avenida al querer movernos en la misma. La playa es un lugar para descansar y que los niños jueguen, corran, se muevan!"."Para que no sigan ocurriendo estás desgracias ayuda con tu firma...esto le puede pasar a cualquiera", agregan y piden que "la MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA prohíba la bajada y circulación de vehículos motorizados a la playa, que el intendente Facundo López haga algo de inmediato y no cuando finalice la temporada".Dando más fuerza al reclamo también hay una convocatoria en la que otro grupo de vecinos directamente está convocando a una "marcha de antorchas" para las 20 horas de este miércoles frente al Palacio Municipal, buscando que las autoridades tomen medidas para evitar que sucedan nuevos accidentes en la playa. (Diario4V)