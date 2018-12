Herencia Serrana se prepara para participar en Argentina se Levanta

125397

El grupo de danza folclórica de Sierra Chica se prepara para estar nuevamente en la apertura de Jesús María con su arte. La semana pasada viajaron a Córdoba a concretar un ensayo y estarán el 20 de enero en el campo principal del Festival, en el marco del proyecto "Argentina se levanta". Realizan venta de bonos y alimentos para recaudar fondos.

El proyecto "Argentina se levanta" está coordinado por Claudio Zamora y se concretará el día 20 de enero en el cierre del Festival Nacional del Doma y Folclore Jesús María 2019. En él, estarán participando delegaciones de bailarines y artistas de diferentes provincias del país y, entre ellos, el grupo Herencia Serrana de la localidad de Sierra Chica vuelve a cumplir el sueño por segunda edición consecutiva.



Desde que conocieron la noticia en el mes de octubre no dejaron de trabajar y realizar diferentes actividades para recaudar fondos para poder estar en el Festival folclórico más importante del país. El pasado 15 de diciembre viajaron a Córdoba a repasar la coreografía y ya desde el 15 de enero estarán allí preparándose para la noche del 20.



"Somos 16 integrantes de Herencia y se suman alumnos de Tapalqué, Azul, Olavarría", contó su referente Roxana García. Además, el Ballet Elum y del Ballet Somos Danza de Sierra Grande, se sumarán a la delegación local. Allí, en los ensayos, comparten con grupos de provincias como Chaco, Santa Fé o Córdoba y logran una unión especial a través de la música.



Para viajar, realizaron la venta de un lechón hace unos días y próximamente venderán pizzas y empanadas.



"Puertas que se abren"



Roxana está agradecida de la oportunidad que se le volvió a dar al grupo pero es una convencida de que todo se consigue con mucho esfuerzo y trabajo. "Esto para nosotros significa mucho, son puertas que se abren, todas muy significativas" y rememoró lo que experimentaron en la edición 2018, "fue muy emocionante todo lo que vivimos, cuando entramos a la cancha nos emocionamos hasta las lágrimas".



El condimento especial es el proyecto en el que se enmarca su participación, "Argentina se levanta" que contiene un logo con la forma de nuestro país y manos que juntas, lo elevan, "tiene un mensaje de esperanza, de que podemos levantarlo entre todos desde la cultura, desde nuestra forma de expresión".



Respecto de su grupo de jóvenes aseguró que están sumamente activos y para concretar este sueño, "estos chicos no paran con nada, no tienen techo, vamos para adelante. Estamos felices pero trabajando duro para llegar. Y allá vamos".