Consultorio interdisciplinario liderado por Aracelli Rojas

Información General En Hinojo

En la Avenida Colella 1275, en la localidad de Hinojo, fueron inaugurados consultorios médicos a cargo de la doctora Aracelli Rojas y en los que también trabajarán la nutricionista Fernanda Cajén, la psicóloga María Jesús Bellomo y la odontóloga Melisa Cattini. El padre Miguel bendijo las flamantes instalaciones, en un emotivo acto en el que estuvieron presentes numerosos profesionales que brindaron así su respaldo a esta importante iniciativa y también representantes de distintas instituciones con las que articulará laboralmente este consultorio hinojense.

El jueves 20 de diciembre se realizó la inauguración de los consultorios de la doctora Aracelli Rojas, en la Avenida Antonio Colella 1275, de Hinojo. En la oportunidad, gran cantidad de representantes de instituciones y vecinos de toda la zona se dieron cita para acompañar ese momento tan importante para la comunidad hinojense y de los demás pueblos.

El padre Miguel, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción de Hinojo, bendijo las instalaciones haciendo hincapié en la importancia de personas tan valiosas como son los médicos cuando uno atraviesa problemas de salud y felicitó a todo el equipo por la valentía de ir detrás de un proyecto de esas características, que quiere seguir creciendo. La doctora Araceli Rojas, gestora de la obra se dirigió a los presentes haciendo uso de la palabra, diciendo lo siguiente:

"Hoy es un día muy especial. Se inicia este esfuerzo para brindar salud, con calidad y servicio. En lo personal es un acontecimiento importante, teniendo en cuenta que los hechos presentes son resultado de la perseverancia, el estudio, el trabajo y el sacrificio. Hace doce años que trato de contribuir a mejorar la salud, compartiendo experiencias, educando, previniendo, aconsejando, mitigando, aliviando y ayudando a resolver los problemas de salud-enfermedad más frecuentes que aquejan a la comunidad".

"En los últimos años -continuó diciendo Aracelli- me acompañan la licenciada Fernanda Cajén (nutricionista), María Jesús Bellomo (psicóloga) y a este edificio se incorpora Melisa Cattini (odontóloga). Comparto con ellas el objetivo de mejorar la calidad y el acceso a la salud de la gente de nuestros pueblos".

"Es el deseo de este equipo de trabajo articular con las instituciones locales: el Hospital Municipal de Hinojo, a cargo de la doctora Yackeline González; la Unidad Sanitaria 19 de Colonia Hinojo, Unidad Sanitaria de Sierra Chica, Centros de Jubilados de Hinojo, Colonia Hinojo y Sierra Chica, así como el Laboratorio de Análisis Clínicos Díaz - Lavín, farmacias Quevedo en Hinojo, Pereyra en Colonia Hinojo y Gómez en Sierra Chica, y también el Destacamento de Bomberos de Hinojo, Club Atlético Hinojo, instituciones educativas de las localidades, el doctor Julio César Pérez y la Subcomisaría de Hinojo" continuó diciendo Aracelli Rojas, quien además atiende en el Centro de Jubilados de Colonia Hinojo.

"Y agradezco la presencia del doctor Mario Mirabella, miembro de la Comisión Directiva del Círculo Medico de Olavarría, y director médico de PAMI Olavarría, personal médico de la Clínica Cemeda y al director de la Clínica y Maternidad María Auxiliadora, doctor Enrique Bintana, así como a Radiográfica Olavarría. También a los colegas Fátima Gorosito y Teresa Píparo, Diego Raut, Eduardo Block (odontólogo), Andrea Dilascio (kinesióloga) y Karina Masson, de Clínica Cemeda. Al doctor Armando Barilli, la licenciada Yesica Wilt (obstetra) y al doctor Roberto Tur, quien impulsó mis andares desde hace más de diez años", agradeció la doctora Rojas.

"Aprovecho la oportunidad para invitarlos a partir de marzo de 2019 a brindar sus servicios en distintas especialidades, utilizando las instalaciones que ofrezco. Y se hace necesario en las localidades un servicio de internación domiciliaria; éste y la llegada de especialistas, son dos de los objetivos que poco a poco me gustaría cumplir", resaltó.

"Mil gracias enormes a mis padres, a mi esposo (José Fogel), mis hijas (Bárbara Bonzkewitzz y Ana Celina Fogel Rojas), mis familiares y amigos por acompañarme en este día tan especial, a mi secretaria Estefanía por su grandiosa y cordial colaboración en el día a día. A la señora Claudia, quien cuida la higiene del consultorio; la doctora Susana Karlau, asesora legal, y a mi contadora Mónica Lospinoso. Por supuesto, también va mi agradecimiento a los comercios locales por el apoyo que me brindan, como Casa Silvia, Supermercados Tres Estrellas Sucursal Hinojo, al catering Dulces Tentaciones (Sierras Bayas), al ingeniero Oscar Mulle y a Maribel García por la conducción en este acto. Y muchas gracias a mis pueblos, los pacientes que llegan desde distintas localidades, ya que sin ellos no sería posible este hecho tan importante", terminó diciendo la doctora Aracelli Rojas.

Luego se destacaron a dos médicos Alfredo Waimann y Roberto Balado, para efectuarse a continuación el tradicional corte de cintas a cargo de la doctora Rojas, su equipo y los profesionales de la salud presentes en este acto de inauguración en Hinojo, cuyos profesionales atenderán de lunes a viernes en el horario de 8.30 a 16 (teléfono 491093).



"Mi mamá (Ana García de Rojas) tenía el minishopping Ani donde ahora están montados los consultorios. Menos productos alimenticios, tenía de todo. Eso fue hasta el 24 de diciembre de 2010, cuando después de veinte años de trabajo dijo basta, porque se cansó y cerró las puertas. Las tres empleadas no entendían nada. Pero mamá, que no es de hacer chistes, lo dije firmemente y no quiso trabajar más. Era un local de dos plantas y luego yo le hice las reformas correspondientes. Había quedado con la mercadería adentro inclusive. Yo quería poner el consultorio, pero Ana no aflojaba. Pero mi papá (Jesús Angel García), en octubre del año pasado logró vender la mercadería, entonces el local quedó vacío y allí comencé mi proyecto respaldado por mis padres, por supuesto. Le gustó a Ana. Mi mamá estaba tremendamente emocionada el día de la inauguración, por supuesto. El 3 de diciembre comencé a trabajar allí, justamente en el Día del Médico, y las tres profesionales que se incorporaron me incentivaron a hacer la inauguración, que la hicimos el 20. No pensé que iba a ser un momento tan lindo y tan emotivo" explicó Aracelli, médica recibida el 20 de diciembre de 2001 en la Facultad de Medicina de La Plata.