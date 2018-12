Municipales: por un error del IPS los médicos jubilados no cobraron retroactivo

125460

Lo cobrarán en enero

El resto ya percibió este mes lo adeudado desde mayo.

Desde el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales que preside Coca Prestipino se informó el retroactivo de mayo a noviembre se hizo efectivo este mes, tal como había sido anunciado. Pero hubo un error de cálculo y quedaron exceptuados los médicos jubilados y las pensionadas que surgió tras las consultas realizas desde Olavarría, tras una serie de reclamos. El pago de mayo-diciembre se efectivizará en enero.

Finalmente, la situación de pago a jubilados y pensionados municipales con aumento y retroactivo comenzó a regularizarse y los haberes lograron actualizarse este mes. Pero no para todos: los médicos jubilados y las pensionadas del sector quedaron al margen y los reclamos no tardaron en llegar. Por eso, el Centro de Jubilados y Pensionados Municipales que preside Concepción "Coca" Prestipino, tomó cartas en el asunto y realizó las consultas ante el IPS, en La Plata.

"Entre ayer y hoy percibimos el sueldo con el retroactivo de mayo a noviembre que venía atrasado y por el que terminamos de hacer la gestión en noviembre para que salga de una vez por todas", explicó a EL POPULAR Pretipino.

Sin embargo, el pago no llegó a todos los pasivos por igual. "Ayer cuando regreso de banco y voy al Sindicato (de Trabajadores Municipales) me empezaron a llamar médicos jubilados y mujeres de médicos que son pensionadas diciendo que habían ido al banco y no les había salido el aumento. Cobraron lo mismo que siempre y esperaban una suma importante y ya habían hecho planes con esa plata", aclaró la referente del centro.

Inmediatamente, "llamó al IPS para nos den una explicación pero no logré contactarme con nadie. Mande un WhatsApp que hoy me responden diciendo que el problema estuvo en la Oficina de Cómputos, que obviaron del listado a la carrera médico hospitalaria".

Una vez detectado el error, el compromiso oficial fue que "lo van a cobrar en enero, con un mes de más de retroactivo, de mayo a diciembre. Lo quiero dejar en claro porque recibimos varios reclamos" en el Centro de Jubilados y Pensionados que funciona en la sede del STMO, ubicado en Rivadavia 1935.

"Coca" Prestipino había explicado oportunamente el origen de las demoras, al establecer el recorrido la disposición que habilitaba el pago del incremento salarial. "El decreto del aumento llegó al IPS el día 4 de septiembre y fue dejado en Mesa de Entrada, quedó ahí muerto en Mesa de Entrada, y se pudo recuperar el 26 de octubre, que era un día viernes, cerca del mediodía".

Una vez ubicado el decreto, "cuando se recuperó, se llevó al segundo piso, que es donde se comienzan a hacer las acciones para el aumento porque todos no tenemos la misma categoría, donde tienen que ir clasificando uno por uno, y se llegó al día 30 de octubre", había indicado.

Pero una modificación en los plazos para la liquidación de sueldos en el ámbito provincial complicó las gestiones. "El IPS presentaba siempre las planillas el día 15, para presentarlas después en el Banco el día 19. Por una resolución de la Secretaría de Economía, ahora las planillas tienen que efectuarse el día 2 y el día 5 tienen que estar en el Banco", detalló.

"Entonces, si el decreto del 4 de septiembre, que estaba encajonado, se recuperó el día 26 de octubre, y el día lunes 29 se llevó a la oficina donde tienen que hacer la liquidación de sueldos, no se llegó a tiempo para el día de noviembre para poder cobrar con los sueldos en noviembre", expuso la titular del Centro de Jubilados del STMO.

De ese modo, aseguró que se cobraría en diciembre pero "el problema fue, más que nada, el decreto que estuvo parado casi dos meses. Allí percibirán el sueldo de ese mes, más el 18 por ciento retroactivo a mayo, aguinaldo y un proporcional del aguinaldo de julio".

Justamente con esa etapa previa, Coca Prestipino planteó que "ante esos y otros reclamos nos preocupamos, nos interesamos, nos comunicamos con el IPS y hoy tenemos respuesta. En este caso fue un error de cómputos pero el pago del retroactivo se va a percibir en enero. La idea, ahora, es llevar tranquilidad".

Finalmente, Prestipino aclaró que "las puertas de este Centro Jubilados están abiertas para el que quiera participar y tenga inquietudes. Nosotros hacemos todo lo posible en cuanto a los trámite para que no tengan inconvenientes". El espacio se creó el 23 de noviembre y en enero comenzarán con una campaña de socios para afianzar el trabajo institucional.