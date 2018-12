Robaron otro transformador trifásico de los pozos de extracción de agua

125462

Desde Coopeletric informaron que este es el motivo de la baja presión de agua. El robo se concretó en la intersección de Circunvalación Este y Avenida del Maestro.

Hoy al mediodía Coopelectric tomó conocimiento sobre el robo de un transformador trifásico de 40 KVA que alimenta a uno de los pozos de extracción de agua del Servicio Sanitario. Según la información recabada, el hecho vandálico ocurrió durante la jornada de este jueves en el Pozo N° 14 ubicado en la intersección de Circunvalación Este y Avenida del Maestro, motivo por el cual se vio agravada la situación de baja presión registrada en el Servicio.

Actualmente, el personal operativo de Energía Eléctrica se encuentra realizando las tareas necesarias para reemplazar dicho transformador y en las próximas horas se radicará la denuncia penal correspondiente.



Se cree que una vez puesto en funcionamiento este pozo de extracción, aumentará el caudal de agua que ingresa a la red, contribuyendo a mejorar el abastecimiento y el nivel de presión.



No obstante, desde Coopeletric solicitam a los vecinos hacer un uso racional del recurso y que durante las horas pico no se llenen piletas, no se riegue y se evite el lavado de veredas, patios y vehículos.