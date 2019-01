"No siento las piernas": la desesperación del joven que tiraron a una pileta

125641

Todo era festejo y risas, incluso lo fue en un principio el desafortunado tropezón. La alegría se hizo pánico cuando una mirada, seria y nerviosa, alertó a Guillermo de que algo malo pasaba. "Papá, no siento las piernas", comenzó a repetirle su hijo Ignacio "Nacho" Gómez. Mientras era llevado en andas por unos amigos con motivo de su cumpleaños, uno de ellos trastabilló y provocó un accidente que casi le cuesta la vida.



"Habíamos alquilado una quinta para celebrar el Año Nuevo y el cumpleaños de Nacho, que es el 1° de enero. Después de las doce brindamos, hicimos un karaoke, soplamos las velas del cumpleaños y es ahí cuando deciden tirarlo a la pileta para festejar. Uno de los muchachos que lo llevaba tropezó, se cayeron al suelo y su rodilla golpeó con la cabeza de él haciéndole presión con el pecho y una flexión extrema del cuello", le cuenta a Clarín Guillermo, el papá de Ignacio Gómez.



"Cuando me acerco para ver qué pasaba, Nacho me dice 'papá, no siento las piernas', y en la mirada ya noté temor y sentí al instante que no era una broma. La ambulancia llegó rápido, por suerte había poca gente en la calle y en la ruta, y el traslado al hospital se hizo a los pocos minutos", indicó el hombre.



El cuadro en esas horas era complicado para la familia Gómez. La lesión, según los primeros síntomas y diagnósticos, podía ser muy seria. Allí, familiares y amigos comenzaron con una masiva cadena de oraciones que se extendió por diversas redes sociales. La vocación católica de Nacho y su reconocimiento en la comunidad como un religioso activo generó con inmediatez el deseo de su recuperación y la buena vibra que, según su padre, "llegó todo eso para que la cosa cambie radicalmente".



Tras una intervención quirúrgica, el joven experimentó una mejora en su salud. Comenzó a mover las manos y las piernas.

Ignacio Gómez, el joven accidentado cuando festejaba su cumpleaños en Paraná (Facebook).



"Nos volvió el alma al cuerpo y yo creo que todas las oraciones hicieron lo suyo también, sumado, naturalmente, al trabajo médico de los profesionales del hospital San Martín. Ahora pensamos en la rehabilitación", agregó Guillermo.



Con respecto a la lesión, "Nacho" Gómez sufrió un cuadro de cuadriparesia por compresión medular con desplazamiento cervical", comentó Guillermo Grieve, jefe de Terapia del hospital San Martín.



La satisfactoria evolución del paciente, con una mejoría y recuperación de miembros inferiores y superiores, genera optimismo entre los médicos y sobre todo en la familia que se llevó el susto de sus vidas. (Clarín)