Mar del Plata: guardavidas pararían este fin de semana

Información General

Los trabajadores de la Unión de Guardavidas Agremiados volvieron a reunirse con la cámara de balnearios. Reclaman una suba de más de 45% pero la oferta sigue sin superar el 30%. De no acordar en las próximas horas, iniciarán la medida de fuerza.



Tras advertir la posibilidad de realizar un paro de actividades en el primer fin de semana de enero ante la falta de acuerdo salarial, integrantes de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA) mantuvieron este jueves una nueva reunión con autoridades de la Cámara de Empresarios de Balnearios Restaurantes y Afines (CEBRA) pero siguen sin llegar a punto de acuerdo.



El gremio que nuclea a los guardavidas y la cámara integrada por los empresarios mantienen abierta la negociación salarial pero entre los trabajadores crece el malestar principalmente por la amplia brecha que existe entre el salario que reclaman y lo que ofrece la CEBRA.



Por el momento "la posibilidad de desarrollar un paro total de actividades en el primer fin de semana sigue en pie", aseguró a LA CAPITAL el secretario general de la UGA, Luciano Grimaldi.



El dirigente explicó que si bien hoy mantuvieron una nueva reunión con los empresarios de balnearios, "no hubo acuerdo y el escenario sigue muy complicado".



Mientras que la UGA plantea la necesidad de acordar un aumento salarial que equipare la inflación y por eso reclaman un incremento de entre el 45 y el 50%, desde CEBRA sostienen un ofrecimiento del orden del 30%.



"La cámara se mantiene en 30% y en las próximas horas vamos a definir las medidas a seguir de cara al fin de semana. Esperamos no llegar a un conflicto, pero la oferta está muy lejos", agregó el representante del gremio.



Si bien todavía no lo tienen confirmado, es probable que este viernes exista una nueva reunión entre las partes en busca de alcanzar un acuerdo. De no ser así, los guardavidas nucleados en este gremio afirman estar "dispuestos a realizar un paro total de actividades que afectaría el servicio de seguridad en playas durante el primer fin de semana de enero". (La Capital)