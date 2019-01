Rossi lanza su candidatura en Mar del Plata

125645

El jefe de bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, realizará este sábado su primer acto de campaña presidencial con un acto en Mar del Plata, en el marco de una serie de eventos durante la temporada de verano.



Tras lanzarse en diciembre en Rosario para competir por llegar a la Casa Rosada con la aprobación de la ex presidenta Cristina Kirchner, Rossi encabezará su primer encuentro del año en la costa atlántica junto a la diputada nacional y miembro de La Cámpora Fernanda Raverta.



A las 19, en el sindicato de empleados del Casino -25 de mayo 2847- de Mar del Plata, el diputado santafesino disertará sobre las propuestas económicas que están plasmadas en su último libro, 'Hay otro camino'.



Previo a la presentación del libro, el ex ministro de Defensa brindará una conferencia de prensa, según indicaron a través de un comunicado.



La agenda de Rossi también estipula que junto a Raverta recorrerá la fábrica Eurocafé, participará de un encuentro con organizaciones locales y visitará diferentes barrios de Mar del Plata.



Días antes de finalizar 2018, el precandidato a presidente por el kirchnerismo lanzó su primer spot bajo el título 'Un Gobierno para la Mayoría', basado en que el objetivo "no se trata de distraerse en la variedad de contradicciones que fabrica el Gobierno sino en la que es determinante para la situación argentina".



En reiteradas oportunidades, el jefe de bloque del kirchnerismo en Diputados aclaró que él desistía de sus aspiraciones electorales si Cristina Kirchner decide presentarse a candidata a presidenta. (DIB)