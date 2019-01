Desdoblamiento de elecciones: se tratarán también otros temas

125663

03.01 | Política

En el próximo encuentro -que aún no tiene definida sede- se debatirá el posible desdoblamiento de las elecciones municipales. El legislador Dalton Jauregui -Cambiemos- contó a El Popular las sensaciones del primer encuentro y la apertura de temas en agenda.



El próximo encuentro de la Comisión Bicameral que está constituida por 16 legisladores -tanto provinciales como nacionales- se volverá a reunir el 17 de enero próximo.



Posiblemente en Azul, ya que el objetivo es que la Bicameral pueda "recorrer" la provincia y reunirse en distintos distritos. Después se volverán a encontrar el 7 de febrero y finalmente el 26 de ese mismo mes para resolver el dictamen, que no es vinculante.



"Es central el debate a pesar del período de receso en el que se realiza" dijo el senador Dalton Jauregui a El Popular. Este jueves se realizó el primer encuentro en la ciudad de Mar del Plata, donde concurrieron todos los integrantes, a excepción de Gervasio Bozzano -uno de los senadores del Bloque de Unidad Ciudadana-.



En el próximo encuentro el tema central será el debate de la "autonomía municipal", adelantó Jauregui. A esa reunión -donde aún no se confirmó donde se realizará- serán invitados dos intendentes por espacio que integran la Comisión y dos adémicos/expertos o disertantes para tratar en profundidad el tema y "nutrir el intercambio de opiniones" aseguró el senador de la Séptima Sección Electoral.



"Se va a dar un debate sano" aseguró, al mismo tiempo que resaltó lo importante que fue el encuentro de este jueves en Mar del Plata donde se comenzaron a delinear los ejes de trabajo.

OTROS TEMAS QUE TRATARÁ LA COMISIÓN



El senador además contó que dentro de la agenda de temas que podría tratar esta comisión que se constituyó a fines del mes de diciembre, se debatirá la "Ley PASO", y "otras herramientas electorales que podrían estar relacionadas con la tecnología como el voto electrónico, el uso de la boleta papel, o la boleta única (...) pero esos si se quiere, son otros ejes de debate que se podrían tratar en las reuniones".



"Soy un gran convencido que se debe modernizar el sistema electoral" había dicho Jauregui.



Aunque consideró que "no sería viable un desdoblamiento de las elecciones municipales" , resaltó lo enriquecedor de realizar este tipo de reuniones y fomentar el debate; al mismo tiempo que también contó que en torno a este tema puntual y según trascendió, es el espacio del Frente Renovador el único que está de acuerdo. "Lo cual no quita que no se pueda debatir" subrayó.

Vale aclarar que para el posible desdoblamiento de las elecciones en la provincia, bastaría con un decreto de la Gobernadora María Eugenia Vidal.



La comisión Bicameral que está integrada por dos legisladores de la Séptima Sección volverá a reunirse el 17 de enero, aún sin sede confirmada.