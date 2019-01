La mayoría de los funcionarios presentaron su declaración jurada

125667

Política

La obligación alcanza a 115 miembros del Ejecutivo y el Legislativo. La Subsecretaría de Modernización cuenta ahora con 10 días hábiles para verificar la información. El secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto, informó que esperan publicarlas durante este mes.

En la Subsecretaría de Modernización municipal se concentran las declaraciones juradas patrimoniales que funcionarios del Ejecutivo y miembros del Legislativo presentaron en función de lo establecido en la ordenanza 4.267/18.



"La mayoría" de los alcanzados por la normativa ya presentó la declaración indicó ayer el secretario de Desarrollo Económico, Julio Valetutto, a EL POPULAR. Es la primera vez que se aplica esta medida en el ámbito de Olavarría con lo que los actuales funcionarios inauguran lo que se espera sea un "procedimiento continuo".



La normativa local, basada en la ley provincial 15.000, dejó a 92 funcionarios del Ejecutivo, a los 20 concejales y a 3 funcionarios del Concejo Deliberante obligados a presentar la documentación. En la ordenanza quedaron incorporados el intendente, los secretarios, subsecretarios, asesores y directores de rango A; el contador, el tesorero y el jefe de compras, así como todos los funcionarios que intervengan en el manejo de fondos públicos, administren patrimonio público, integren comisiones de adjudicaciones, compra y recepción de bienes, participen en licitaciones y concursos; y los jefes de personal o recursos humanos. También están incluidos los concejales así como los secretarios, subsecretarios, asesores y directores de rango A del Departamento Legislativo.



El plazo establecido para presentar la declaración venció el 30 de diciembre. La Subsecretaría de Modernización cuenta con 10 días hábiles ahora para verificar la información recibida y, luego, tendrá 60 días para dar a publicidad.



La ordenanza local contempla sanciones para los casos de incumplimiento, presentación fuera de término, omisión de datos o falsificación. Se previeron multas aplicables mediante la retención de la remuneración de entre 30% y 80%. "La mayoría ya lo presentaron, a algún caso que tenga retraso le correrá la sanción prevista" subrayó Valetutto sobre el tema.



El secretario expuso que "hay una declaración pública y una privada. La pública va a estar en el portal". En este sentido, detalló que en el caso de los funcionarios del Ejecutivo tenían disponible a través del sistema de gestión interna el formulario en formato digital mientras que desde el Legislativo lo hicieron en formato de planilla que debieron imprimir y firmar. Ello implica que en el caso del Ejecutivo, las presentaciones ya están disponibles para su publicación mientras que las del Legislativo tienen que ser procesadas.



"En el caso de la declaración jurada privada que tiene un poco más de datos, va a estar a disposición de la Justicia cuando lo requiera. Está encriptada. Una vez que se carga, sólo la Justicia puede acceder. Nosotros no lo visualizamos. Estará en los servidores de Arsat" destacó Julio Valetutto.



Sobre este aspecto del alojamiento, se destaca en el sitio de Gobierno Abierto municipal que "es una entidad estatal encargada de brindar servicios de telecomunicaciones a través de una combinación de infraestructuras terrestres, aéreas y espaciales, donde asimismo se encuentra alojado el 100% de la tramitación de los Ministerios, Nación y Presidencia, por lo cual se cuenta con los mayores estándares de seguridad".



Para la publicación de la información que estará disponible para la ciudadanía, el área de Modernización habilitó el sitio https://gobiernoabierto.olavarria.gov.ar/transparencia/declaraciones-juradas/#1541863944391-2a7775f3-fa15 al que se podrá acceder a la información individualizada por funcionario -a través del nombre, número de legajo y cargo- así como al "porcentaje de declaraciones juradas presentadas 2018" por departamento.



Si bien el plazo previsto es de 60 días, el secretario resaltó que "vamos a estar mucho antes". Tuvo en cuenta que en los primeros días de este mes quienes no presentaron su formulario cumplirán con la obligación, procesarán la información del Legislativo y estimó que "en los primeros 15 días de enero vamos a estar bien para que esté todo publicado".



Por ser la primera vez que se aplica esta ordenanza, los 115 funcionarios y autoridades gubernamentales alcanzadas presentan la declaración jurada de tipo inicial. En caso de continuar en sus cargos, de ahora en más presentarán actualizaciones o declaraciones de cese si es que dejan la función pública o pasan a ocupar cargos no contemplados en la ordenanza.



"Información valiosa"



Julio Valetutto destacó que el objetivo es "que sea un procedimiento continuo, que se vayan presentando las declaraciones juradas en el tiempo. Con ello, se subirán todos los años y se podrá ver la evolución o cualquier información de un funcionario público a lo largo del tiempo".



Hizo hincapié en que con ese objetivo trabajó junto con los concejales de Cambiemos y de Radicales Convergentes para la redacción y aprobación de la normativa local, en consonancia con la legislación bonaerense. En este sentido, señaló que "la declaración jurada patrimonial es bastante abarcativa en Olavarría, son 115 funcionarios alcanzados, incluso llega a directores que no pasa en otras ciudades".



A su vez, subrayó que "va a ser una información valiosa para el ciudadano porque podrá ver datos de muchos funcionarios que tienen poder de decisión y mucha responsabilidad".