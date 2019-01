Las acciones argentinas se disparan hasta un 6% en Wall Street

125681

Los índices se recuperan de una fuerte caída el día anterior, gracias a un positivo dato de empleo en EEUU

Las acciones se disparan este viernes más de un 6% en Wall Street, donde los principales índices se recuperan de una fuerte caída el día anterior, gracias a un positivo dato de empleo en EEUU que se sumó al optimismo por las negociaciones comerciales propuestas entre Washington y Pekín para la próxima semana.

El Promedio Industrial Dow Jones subía 607,27 puntos, o un 2,68 por ciento, a 23.293,49 unidades, mientras que el S&P 500 ganaba 63,28 puntos, o un 2,58 por ciento, a 2.511,17 unidades. El Nasdaq subía 204,456 puntos, o un 3,16 por ciento, a 6.667,960 unidades.



Entre los títulos locales, las principales subas son registradas por Transportadora de Gas del Sur (6,2%), Mercado Libre (5,9%) y Corporación América (5,1%).



Las nóminas no agrícolas sumaron 312.000 puestos en diciembre, el mayor avance desde febrero, superando las expectativas de economistas de 177.000. Los salarios también subieron, mientras que la tasa de desempleo bajó a un mínimo en 49 años, dijo el Departamento de Trabajo.



El informe disipó los temores a una desaceleración del crecimiento económico, mientras que los planes de una nueva ronda de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China entre el 7 y el 8 de enero también impulsaba la confianza del mercado.



"Será un día interesante. Veremos si la fortaleza inicial del mercado se mantiene, dado que (el informe de empleos) probablemente dará más razones para que la Fed aumente, no recorte, las tasas, tal como algunos especularon ayer", dijo Michael James, director gerente de operaciones de capital en Wedbush Securities.



Los índices referenciales acentuaron las subidas luego de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, intentó calmar a los mercados financieros preocupados por una desaceleración económica en Estados Unidos asegurando que aunque el impulso es sólido el banco será sensible a los riesgos bajistas.



Los 11 principales sectores del S&P subían en la sesión, destacando un aumento del 2 por ciento de los sectores industrial y tecnológico. El mayor avance se registraba en el sector de energía, que subía un 2,6 por ciento ante el aumento de los precios del petróleo.



Las acciones de Apple se disparaban más de un 3 por ciento, recuperando parte del 10 por ciento perdido el jueves, y ayudaban a impulsar al S&P 500 y al Nasdaq junto a Microsoft y Amazon.com Inc. (Ámbito)