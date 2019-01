Una bomba explotó en una parada de colectivo y dejó al menos 5 heridos

125683

Atentado en Santiago de Chile

Las autoridades de la capital chilena afirman que ningún lesionado se encuentra "en riesgo vital". Un grupo eco-terrorista se atribuyó la explosión. "Este ataque no es al azar, fue cuidadosamente planificado", comunicó.



Cinco personas resultaron lesionadas este viernes tras la explosión de un artefacto en una parada de colectivo urbano en el centro de Santiago de Chile.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, entre ellos una mujer de más de 30 años con una lesión en un muslo cuyo estado es el más grave entre el resto, según indicó a los periodistas presentes en el lugar la intendenta de Santiago, Karla Rubilar. "Ninguno de los lesionados se encuentra en riesgo vital", puntualizó la autoridad regional.



En cuanto al lugar, los cinco heridos se encontraban en la zona de espera del transporte público, ubicada en el centro de la calzada de la avenida Vicuña Mackena, cuando fueron afectadas por la explosión.



Un grupo eco-terrorista se adjudicó la explosión. A través de una página web, la agrupación "Individualistas Tendientes a lo Salvaje" publicó un comunicado atribuyéndose el ataque como parte de su declarada guerra contra las empresas operadoras del sistema de trasporte público de la capital chilena.



"Este ataque no es al azar, fue cuidadosamente planificado, para continuar siempre en las sombras y nunca caer en manos de los bastardos de los que nos burlamos hoy y en cada golpe que hemos dado antes", señala el texto de los responsables de este atentado.



La intendenta de Santiago indicó que la Fiscalía Sur está encargada de la investigación y todavía no se dispone de mayor información con respecto al suceso.



"Entendemos que esto es un paradero donde habría un elemento explosivo que habría sido manipulado por terceros y habría explotado. No tenemos más información", aclaró Rubilar.



En ese sentido añadió que están realizando pericias de las cámara de seguridad de la zona para tratar de averiguar qué sucedió previamente a la explosión.



Por otro lado, Carabineros desplazó diferentes unidades al lugar para acordonar la zona y que los miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de la Policía puedan comenzar a recabar evidencias de los sucedido.



Junto con los miembros del GOPE de la unidad de explosivos, funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile peinan en estos momentos la zona palmo a palmo para recuperar pistas que puedan esclarecer los ocurrido.



El general de Carabineros Enrique Monrás dijo a la prensa que el artefacto explosivo estaba en la parada de autobuses y que "hay una persona que lo manipula, explota y lesiona a cinco personas".



"Hay tres hombres y dos mujeres lesionadas. Una de las mujeres está un poco más grave", dijo el general, quien agregó que hasta ahora esa es la única información de la que disponen respecto al momento previo a la explosión.



La zona permanece totalmente clausurada al tráfico por las autoridades mientras se espera la presencia de representantes de la Fiscalía por si se tratara de un atentado, ya que aún no se ha determinado si la explosión fue fortuita o premeditada.



Los ciudadanos que estaban en las cercanías del lugar cuando se registró la detonación confirmaron a los medios locales que escucharon un fuerte estallido. (Infobae)