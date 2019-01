"Mi intención, y la de todos los vecinos, es que retiren la antena de esos terrenos"

125692

Guillermo Mojica, vecino y fomentista del Pikelado, contra la antena de telefonía móvil que mantiene la polémica iniciada en 2016

Uno de los vecinos, sumó elementos a la polémica. Se quejó de que los desagotes de la estructura dan al predio de su propiedad, denunció que hubo intentos de robo que ponen en peligro su propiedad y volvió a pedir, como sus vecinos, "que retiren la antena" localizada en Alberdi al 2700.

Guillermo Mojica en referencia a la antena de telefonía móvil instalada en Alberdi entre General Paz y San Martín, que todavía no se ha puesto en marcha por la oposición manifiesta de los habitantes del sector.



Mojica es tesorero de la entidad fomentista del barrio Pikelado y reside en la calle General Paz entre Alberdi y calle 19. "Tengo la antena ubicada en el fondo de mi domicilio, con los desagotes de la estructura hacia mi casa, ya que mi terreno mide 43,30 y da al fondo de la antena", graficó el vecino, preocupado porque la estructura de hormigón que contiene la antena propiamente dicha y las máquinas está a cielo abierto y "contiene el agua de lluvia y de lo que sea, y nosotros no sabemos cal es la condición de esos líquidos que van a terminar en mi terreno".



Se trata de una estructura de telefonía móvil de 60 metros de altura que quedó sin su antena, luego que en 2016 el intendente,Ezequiel Galli, pidiera a la empresa privada la quitara. Sin embargo, en aquel momento los vecinos advirtieron movimiento de personas trabajando en el lugar y se pusieron en alerta, ya que plantean que



En principio, la antena pretende ofrecer servicios a distintas compañías de telefonía celular y desde la empresa se entiende que su instalación está aprobada, según contaron los vecinos. El reclamo no es nuevo. De hecho, desde el 2016 está instalada la polémica estructura, a pesar de la resistencia de quienes viven allí. "Dicen que tienen una aprobación de la estructura, pero desde la Municipalidad dicen que es una pre-aprobación" subrayó uno de los vecinos que se manifestó en diciembre.



Sin embargo, el propio Mojica confió ahora que el propietario de los dos terrenos en los que se colocó la estructura le aseguró, en una charla informal, que él dispone de los documentos con la aprobación comunal.



En aquel momento, los vecinos detallaron que a raíz de esta problemática ya han recorrido varias instituciones e instancias legales para impedir la colocación de la antena.



Cuestión de seguridad



Además de la cuestión del desagote de los líquidos, Mojica contó una situación de inseguridad que se dio hacia el 20 de diciembre. "A las 11 y pico de la noche me tocan timbre en casa: eran tres patrulleros policiales, que me alertaban porque habían hecho un agujero en el paredón lindante, desconocidos entraron por el costado, y habían dejado preparadas seis baterías de la antena para llevárselas. ¿Y si yo escucho los ruidos y hay alguien allí? Eso también es un riesgo para mí y para mi familia", argumentó Mojica.



"Hice la denuncia correspondiente; después hablé con Federico Aguilera y me puse en contacto con uno de los impulsores de la lucha contra la estructura que querían colocar en el Hospital, que nos dio un montón de información".

Desde el Municipio aclararon que "en la torre en cuestión no hay elementos contaminantes y que su función como soporte de empresas de telecomunicaciones, en un futuro, sólo se realizaría con los estudios y aprobación de los organismos competentes".



Lo cierto es que en su lucha contra la instalación de la antena, Mojica llegó también hasta la Defensoría del Pueblo que dirige Martín Capelli, para dejar asentado su reclamo.



¿Cual es su intención? "Que la saquen, que la retiren. Si sobre ruta 60 y Puerredón teníamos ubicada la antena de la Televisión Digital, ese sería un buen lugar; hay muchos terrenos y están fuera de la población", sugirió Mojica, quien recordó que "los vecinos venimos peleándola desde el 2016: primero juntamos firmas e hicimos un monton de gestiones, y en su momento, todo quedó parado".



"Ahora, buscamos que la cosa no llegue a mayores. Porque la antena no está en marcha todavía y los vecinos no vamos a permitir que la pongan en funcionamiento", finalizó Mojica.