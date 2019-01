La llegada de los Reyes Magos produce un aumento de ventas en las jugueterías

125705

Si bien se caracterizó por declararse como una fecha fuerte para el rubro, la suba de ventas es menor a la esperada en esta ocasión. Más allá de esto, los comerciantes esperan con ilusión lo que puede suceder en la jornada de hoy.



Luego del paso de las fiestas en el cierre del año, ahora llega el momento de la celebración por los Reyes Magos y la entrega de regalos. La llegada de los mismos se dará esta noche, lo que significa una fecha especial para los más pequeños que produjo un leve aumento de ventas en las jugueterías locales.

Las jugueterías disfrutan de su momento más 'dulce' del año, con fechas especiales que requieren la compra de juguetes para regalos a los más pequeños. Pasó Navidad, fecha importante que marcó una buena actividad en el rubro; y Año Nuevo, fiesta con un menor movimiento. Ahora, y como cada 6 de enero, será la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, otra celebración significativa para las jugueterías ya que cada año produce una crecida en las ventas. Lo que cambia, según el año y su contexto político - económico, es la intensidad de este aumento de movimiento.

Conocida la inflación que se desató durante todo el 2018 en el país, los juguetes sufrieron las consecuencias. Los mismos aumentaron casi un 15 por ciento de modo general, pero según el producto y la marca, la suba puede llegar a un 40 por ciento. Como cualquier economía local, el aumento de precios incide negativamente y en forma directa en las ventas de un determinado producto. Y si se suma a que recientemente pasó Papá Noel y los padres tuvieron sus gastos particulares, parece lógico que la llegada de los Reyes Magos sea más "austera".

Lo sentimental también juega su papel en estas fechas y, lógicamente, todos los padres desean que sus hijos tengan su regalo por la llegada de los Reyes Magos. En este contexto, desde las jugueterías consultadas por este Diario confirmaron que el movimiento aumentó por estos días, pero levemente. Si se impone una relación con la actividad registrada durante todo el 2018, la suba de ventas es indiscutible. Pero lo que cambió en este complejo contexto económico es la preferencia del comprador y también el modo de comprar para un determinado producto.

Una ligera suba de consultas



Tras una Navidad favorable para las jugueterías y un Año Nuevo poco positivo, los dueños de los comercios esperaron con ansias la llegada de esta mágica celebración. El movimiento creció en estas últimas jornadas, pero no fue explosivo. Así lo confirmaron los dueños consultados por EL POPULAR. Sin embargo, todos mantuvieron una misma ilusión: las ventas más importantes se pueden dar hoy, última jornada a la llegada de los Reyes Magos.



Más allá de lo dicho anteriormente, los propietarios de los comercios sacaron conclusiones de lo que sucedió hasta el momento. "Todo viene normal, con un movimiento normal para estas fechas. Igualmente lo más fuerte se origina en el último día. No quiero sacar conclusiones apresuradas", afirmó un propietario de una reconocida juguetería local.



Al mismo tiempo, los dueños de los comercios se refirieron a lo que sucedió en Navidad. "Por el poder adquisitivo de la gente, las ventas en Navidad fueron buenas. Si se compara con años anteriores, el análisis es otro", argumentó Ricardo.



Mauricio, otro propietario, fue claro cuando comparó esta fecha con lo que ocurrió hace una semana con la llegada de Papá Noel. "En Navidad quedamos conformes, pero en Reyes Magos el movimiento no está siendo el que esperábamos porque es flojo. Siempre se espera esta fecha con ventas fuertes, pero ahora está caído. Las ventas están tranquilas. Igualmente hay que esperar a lo que suceda mañana -por hoy-", afirmó.



Al mismo tiempo, los padres tuvieron sus gastos para los regalos de Navidad, por lo que llegan "ajustados" a este 6 de enero de Reyes Magos. "Sin dudas que repercute en lo que está pasando en estos días. Ojalá repunte en la última jornada y que se venda igual que el año pasado", deseó Mauricio.



Además, el dato destacado que surgió en estos tiempos en relación a la compra de juguetes es el aumento de pagos con tarjetas, debilitando el uso de dinero en efectivo. También se aprovechan los descuentos que imponen determinados bancos con el uso de determinadas tarjetas. "Plata poco y nada, se está usando más las tarjetas", señaló un comerciante.



Por último, en una tendencia que se repite en los últimos meses, las principales consultas de los compradores se refieren a aquellos productos que se promocionan mediante la televisión. "Lo que se publica por la TV es lo que quieren los chicos. Ellos consumen ese medio", sostuvo uno de los comerciantes consultados.



El gasto promedio



Los Reyes Magos gastarán en promedio $ 630 pesos por regalo para conservar esta tradición entre los niños de la familia, de acuerdo a un informe privado. Para este período, los comercios están ofreciendo distintas promociones y descuentos como 30 por ciento OFF y hasta 12 cuotas sin interés.



De acuerdo al informe, el 50 por ciento de los regalos serán comprados en centros comerciales de calles y avenidas, el 20 por ciento en shoppings y el 13 por ciento en internet. Los rubros con mayor proyección de ventas son juguetes -47 por ciento- e indumentaria -20 por ciento-.



Así se desprende del informe "Qué vamos a regalar y dónde vamos a comprar los argentinos en Reyes Magos", elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la consultora Focus Market.



En cuanto a estadísticas propias del rubro, en los últimos años la industria nacional alcanzó más del 50 por ciento de participación del mercado argentino de juguetes. La cadena de valor del juguete está integrada por componentes nacionales en un 100 por ciento y la producción no se terceriza.



Las ventas del sector juguetero en Argentina se activan en tres fechas claves que concentran alrededor del 95 por ciento del total del año: Día del Niño -aproximadamente el 55 por ciento del total de las ventas del año-, Navidad -25 por ciento- y Reyes Magos -15 por ciento-.