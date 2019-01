Artes Visuales: hubo prórroga y podrá seguir hasta diciembre en la ex sede del AMCO

125726

Información General Mientras continúa el trámite para conseguir un edificio alternativo

La solución definitiva sería construir una nueva sede pero "no es la prioridad en el Fondo Educativo", aclaró el Intendente.

la Escuela de Artes Visuales "Miguel Galgano" iniciará el ciclo lectivo 2019 en la ex sede del AMCO, ubicada en Coronel Suárez y Pringles. Con una matrícula de 180 alumnos y 45 inscritos para comenzar a cursar, la institución aguarda novedades desde La Plata con respecto a la presentación de algunas



El expediente para definir la futura sede de la escuela se encuentra desde hace varios meses en la capital provincial. En su momento,

llegaron a barajarse dos posibilidades : el ex Banco Olavarría y otro inmueble, cuya ubicación no trascendió pero que a criterio del Consejo Escolar reunía las condiciones para alojar a la institución.

Lo único concreto es que la Provincia se hará cargo del alquiler y, en caso de ser necesario, el Municipio se ocuparía de las refacciones. En los planes incluso estaba la idea de crear un centro cultural, además de dar clases.



Las gestiones



El trámite fue gestionado por el Consejo Escolar, con el proyecto del edificio. Los detalles de las propuestas fueron expuestos por las autoridades locales. La opción que se había manejado con anterioridad, al menos oficialmente, correspondía al inmueble de la ex mueblería Zamora, ubicado en la avenida Colón, a metros de la avenida Pringles. Pero esa propuesta se cayó porque se determinó que el techo era de fibrocemento y en su composición tenía amianto y la Provincia no alquila edificios que contengan dicho material porque está prohibido



La necesidad de mudarse surgió luego que cooperativa comunicara su decisión de no renovar el contrato de alquiler, que vence en abril de 2019, y de recuperarlo para uso propio.



"Con un nuevo edificio tendremos más espacio y vamos a poder crecer como institución. Tenemos idea de hacer un centro cultural y un lugar para realizar muestras con las obras de los estudiantes. La idea que tenemos con el equipo de gestión es hacer que la escuela crezca y poder aumentar la matrícula", planteó en su momento Fabián Iglesias, director de Artes Visuales.



Mientras tanto, "Coopelectric da una prórroga para seguir funcionando donde estamos hasta fin de año y está en trámite lo de otra sede, evaluando algunos edificios posibles, pero hasta el momento no tenemos novedades de La Plata", añadió.



En noviembre de 2018 ingresó a Coopelectric un pedido de extensión del contrato más allá de abril, por otros ocho meses. El Consejo de Administración lo trató y resolvió dar lugar a esa prórroga hasta el 31 de diciembre.



La solución definitiva sería tener un edificio propio. "Eso sería perfecto, porque tenemos el terreno" en el barrio Luján, en inmediaciones del club El Fortín y "de esa manera no dependeríamos de ir alquilando. La idea era compartir ese lote con la Escuela de Estética", señalaba el director de Artes Visuales.



"No va a ser prioridad"



Desde el Municipio, "estamos trabajándolo con la Provincia, dependemos de la decisión que tome la Provincia pero con la situación crítica en las escuelas de techos, baños e instalaciones de electricidad hoy Artes Visuales no es la prioridad en el Fondo Educativo", aclaró el intendente Ezequiel Galli hace dos semanas, en el marco de una entrevista realizada en el programa "Mejor de Mañana", que se emite por 98POP.



El jefe comunal explicó que "construir un edificio de cero para la Escuela de Artes Visuales es una obra que prácticamente nos llevaría el 50% del Fondo Educativo y tendríamos que dejar de arreglar baños en estado deplorable en las escuelas primarias y secundarias. Hasta que no terminemos este plan de recuperación de las escuelas no va a ser prioridad" pero "pondremos todo a disposición con la Provincia" para resolver el tema sede.



La inscripción



A fines de noviembre, se abrió la inscripción para cursar el Profesorado en Artes Visuales o la carrera de Diseño Gráfico en Artes Visuales y se reabrirá a mediados de febrero.



Los interesados deberán concurrir a la sede ubicada en avenida Pringles 2590 con copia de DNI autenticada, fotocopia de titulo secundario o constancia de titulo en trámite, certificado de buena salud, 4 fotos carnet y copia de vacuna antitetánica.



"Tuvimos una muy buena inscripción en diciembre. Ya hay alrededor de 45 anotados, más una de 180 alumnos"