"Vidal va a revalidar porque los bonaerenses están conformes"

125754

Política Ezequiel Galli habló con Télam

El intendente habló con la Agencia de Noticias Nacional. Dijo que la gobernadora "no tiene rival" y que si Cristina Fernández competiría en la provincia, "sería un manotazo de ahogado".

El intendente de Olavarría, Ezequiel Galli (Cambiemos), dijo que en la provincia de Buenos Aires la actual mandataria, María Eugenia Vidal "no tiene rival" en la próxima campaña y consideró que su gestión "ha sido fabulosa" en materia de obra pública, ordenamiento financiero y lucha contra las mafias, entre otras áreas.

En una entrevista con Télam, el jefe comunal de Cambiemos admitió que desdoblar la elección bonaerense podría "quitarle poder de fuego a Cristina Kirchner como candidata a presidente", pero consideró que la gobernadora "nunca va a tomar una decisión que perjudique a Mauricio" Macri, en su intención de ser reelecto.

La entrevista completa



Télam-¿Cuál es su visión sobre el rumbo de la gestión?

Ezequiel Galli-Cometimos errores, pero siempre los pudimos corregir. Lo importante es que estuvimos cerca de los vecinos y por eso hubo una campaña en el medio con resultado electoral favorable. En este último año la macroeconomía no nos acompañó, pero estamos convencidos de que vamos por el buen rumbo.

T-¿Qué pasaría si Cristina Kirchner fuera candidata a gobernadora?

EG-Creo que sería un manotazo de ahogado. Pero no tengo dudas de que Vidal, con la gestión que lleva adelante, no tiene rival. Vidal va a revalidar porque los bonaerenses saben lo que se hizo y están conformes con su gestión. Tiene todas las condiciones y el camino allanado para volver a ser

gobernadora. La gestión ha sido fabulosa en materia de obra pública, habiendo ordenado las cuentas de la provincia que recibió quebrada, instaló la red SAME, arregló las guardias, encaró una lucha contra las mafias policiales, contra el narcotráfico. No queremos volver a lo de antes. En la

provincia necesitamos una gobernadora como Vidal, con las ganas de encarar las luchas que nadie se había animado a encarar.



T-¿Qué opina de la posibilidad de desdoblar elecciones?

EG-Somos un gran equipo. Tanto Provincia y Nación vamos a hacer lo que nos convenga a todos, vamos a trabajar en tándem. La posibilidad de desdoblamiento es una gran herramienta para quitarle poder de fuego a Cristina Kirchner como candidata a Presidente. Pero será algo que definamos entre todos los estamentos porque somos un equipo.



T-¿Vidal no va a desdoblar si ello no le conviene al presidente Macri?



EG-María Eugenia nunca va a tomar una decisión que perjudique a Mauricio en la reelección como presidente.

T-¿Se puede ganar la próxima elección en un año de economía compleja?

EG-Tenemos mucha confianza de que los indicadores empezarán a repuntar, sabiendo que va a ser un año duro y difícil. Tenemos que trabajar todos para que la recesión se termine lo antes posible, para que la entrada de divisas por cosecha o importaciones tenga impacto en las economías locales.

Y si la economía no repunta en estos primeros meses del año, tenemos que contener a la gente y estar cerca acompañando a cada vecino que no la pase bien. Cuando empiece a repuntar la economía la gente nos acompañará para seguir profundizando el cambio para la Argentina.

T-¿Por qué la gente debería darle un nuevo voto de confianza a Macri?

EG-Porque la gente sabe que, a pesar de lo que ha pasado con la macroeconomía, la única intención que tiene Mauricio es sacar el país adelante. Encaró personalmente la lucha contra la corrupción, hizo obras fabulosas y en tres años hizo más kilómetros de autopistas que en toda

nuestra historia. Nos abrimos al mundo de una manera que hacía años que no pasaba. Dejamos de tener contacto sólo con países como Venezuela y logramos un G20 que fue la demostración de que el mundo está poniendo los ojos en la Argentina y que necesita que nosotros estemos a la altura de las circunstancias. Las tormentas pasan, la economía es cíclica. Cuando volvamos a tener una economía ordenada y los indicadores internos ordenados, la gente no tendrá dudas de que este proceso de Cambiemos será una gran página de la historia del país. (Télam)