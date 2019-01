Temporal en Gral Villegas generó el despiste de colectivo con olavarrienses

125755

Información General

Los medios de la localidad bonaerense dan cuenta de un panorama desolador tras el fuerte viento registrado en aquel partido. En el micro iban unas 50 personas, la mayoría de ellas olavarrienses. No hubo que lamentar heridos.

Carlos Ullúa, el Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de General Villegas dio cuenta de las graves consecuencias debido a fuerte temporal que azotó el partido bonaerense.



Dialogó con el portal informativo Distrito Interior y confirmó que se registraron entre 7 y 10 voladuras de techo y una casa quedó al borde del derrumbe. Arboles, ramas, columnas de alumbrado público, palmeras de diferentes servicios, carteles comerciales, los stand de la Feria en la Plaza principal y otros fueron nuevamente afectados por el fuerte viento que sorprendió.

Como consecuencia de la tormenta un colectivo que transportaba un contingente con unas 50 personas, la gran mayoría chicos provenientes de Olavarría, se despistó hacia la banquina en la ruta 226 a la altura de la Escuela de Chapa entre nuestra ciudad y Tres Algarrobos, sin que haya que lamentar heridos, solo la imposibilidad de que el rodado saliera por sus propios medios.

Ante este panorama Bomberos que dispuso toda su logística al servicio de quienes los requirieran, trabaja junto a diferentes áreas del Municipio y defensa Civil.

Al igual que en la última tormenta no se registran heridos, ni personas que hubieran requerido asistencia médica por lo que el SAME que también aguardaba cualquier requerimiento no intervino hasta el momento de nuestra consulta realizada alrededor de las 0.30. (Fuente www.distritointerior.com.ar)