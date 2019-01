Aclaremos: no soy machista, soy macho

125759

Columnistas

Una confesión con perspectiva de género

Daniel Puertas



[email protected]



Al concluir un año tan plagado de malas noticias que el melancólico paso del seleccionado de fútbol por el Mundial de Rusia pasó casi inadvertido creo que es preciso fijar una posición clara en uno de los pocos -sino el único- motivo valedero para la esperanza: la rebelión de las mujeres.



En un contexto donde la perspectiva de género irrumpió con la fuerza de un alud sacudiendo los cimientos de la organización patriarcal eludir la tentación fácil de la hipocresía es imperativo. Por eso, quizá no del todo consciente de todos los riesgos, especialmente el de las malas interpretaciones, he decidido reivindicar mi condición de macho.



Pero atención, esa definición no implica una declaración prescindible de superioridad en ningún sentido ni la postura desafiante de quien se muestra confiado en sus fuerzas y capaz de afrontar cualquier desafío.

